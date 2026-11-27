Analizamos las métricas para los Pronósticos Inter vs Genoa. Identificamos las oportunidades de inversión más eficientes basándonos en los datos recientes de ambos equipos.

El duelo correspondiente a la jornada 13 de la Serie A se disputará el 28 de noviembre de 2026 en el estadio San Siro. Evaluamos el rendimiento estructural para encontrar valor en las Apuestas Serie A.

Pronósticos del Inter vs Genoa

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Puntos clave para el partido Inter vs Genoa

El Inter lidera la liga en Goles Esperados (xG) con 26.89 y 6.75 tiros a puerta por partido.

El Genoa suma 12 puntos en sus últimos cinco juegos, concediendo únicamente tres goles.

El equipo visitante promedia 0.84 xG fuera de casa, con la menor cantidad de tiros (13).

El Inter mantiene un récord perfecto de victorias como local en la actual temporada.

Análisis y estado de forma: Inter vs Genoa

El Inter llega tras un empate 4-4, mostrando vulnerabilidades que le han costado 17 goles en 12 jornadas. Sin embargo, su rendimiento en San Siro compensa este déficit, promediando 3.17 goles a favor por encuentro. Esta consistencia ofensiva los mantiene competitivos en la zona alta de la tabla, exigiéndoles asegurar los puntos en casa.

El Genoa atraviesa un ciclo de alta eficiencia, ubicándose en la décima posición tras dos triunfos visitantes consecutivos. Su modelo se basa en un bloque defensivo sólido. Aunque su producción ofensiva es limitada (12.25 xG acumulados), su disciplina táctica los perfila como un rival estructurado que priorizará reducir los espacios del oponente.

Nuestra apuesta segura: Resultado del partido

Apuesta de valor: Menos de 3.5 goles

Comparativa de cuotas Inter vs Genoa

Alineaciones probables Inter vs Genoa