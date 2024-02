Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el esperado duelo entre AS Roma y Inter de Milán, válido por la fecha 24 de la Serie A, programado para el sábado 10 de febrero de 2024.

Con el Inter liderando la tabla y la Roma decidida a competir por un lugar en Europa, este enfrentamiento promete ser intenso. La presión está en ambos equipos para obtener un resultado favorable y avanzar hacia sus respectivos objetivos en la liga italiana.

Pronósticos: AS Roma vs Inter de Milán





Victoria del Inter de Milán – 1.95 vía Betano

– 1.95 vía Betano Más de 2.5 goles – 2.25 vía Betano

– 2.25 vía Betano Lautaro Martínez anota en cualquier momento – 2.20 vía Betano

El Inter de Milán se presenta como favorito en su enfrentamiento contra la AS Roma, respaldado por su impresionante desempeño en la Serie A. Con solo una derrota en sus 23 partidos jugados y concediendo solo 10 goles, el equipo nerazzurri lidera la tabla con autoridad. Además, han ganado 4 de sus últimos 5 partidos en la liga, lo que demuestra una racha imponente. Defensivamente, han sido sólidos, manteniendo su arco invicto en 4 de los últimos 5 encuentros incluyendo la Supercoppa Italiana, lo que subraya su dominio en todas las áreas del juego.

Por otro lado, la AS Roma, a pesar de su reciente racha de victorias, se enfrenta a un desafío formidable ante el líder del torneo. Con solo 11 victorias en la temporada y una brecha de 19 puntos con el Inter, la Roma lucha por mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Aunque han mostrado destellos de buen juego, su historial en partidos decisivos sugiere dificultades para enfrentar a equipos de alta calidad, lo que plantea dudas sobre su capacidad para superar al Inter en este encuentro crucial. Apuesta 1 – AS Roma vs Inter de Milán: Victoria del Inter de Milán – 1.95 vía Betano

El show de los goleadores

Se pronostica que habrá más de 2.5 goles en el partido entre AS Roma e Inter de Milán. En los últimos cinco partidos, la Roma ha recibido goles en cuatro ocasiones y ha promediado más de 3 goles por partido, mostrando vulnerabilidad defensiva.

Por otro lado, el Inter de Milán llega con una defensa sólida, manteniendo su arco invicto en los últimos cuatro encuentros. Aunque sus victorias recientes han sido por márgenes estrechos, su capacidad para mantener la portería a cero se enfrentará a una Roma con una tendencia a conceder goles, lo que augura un partido con múltiples oportunidades de gol.

Apuesta 2 – AS Roma vs Inter de Milán: Más de 2.5 goles – 2.25 vía Betano

Lautaro Martínez, el goleador del Inter de Milán

En el próximo enfrentamiento entre AS Roma e Inter de Milán, todas las miradas estarán puestas en Lautaro Martínez, quien se ha destacado como la fuerza goleadora del equipo. Con un impresionante récord de 19 goles en 20 partidos de la Serie A, el delantero argentino se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. En los últimos 5 partidos, ha anotado 4 goles, demostrando su habilidad para marcar en situaciones clave.

Su presencia en el campo no solo es una amenaza constante para la defensa rival, sino que también eleva las expectativas de que Lautaro Martínez pueda brillar nuevamente con al menos un gol en este emocionante choque futbolístico.

Apuesta 3 – AS Roma vs Inter de Milán: Lautaro Martínez anota en cualquier momento – 2.20 Betano

Cuotas: AS Roma vs Inter de Milán:

Las cuotas son cortesía de Betano y del momento de la publicación del artículo (7 de febrero de 2024), por lo que pueden sufrir cambios en el futuro.

Resultado Cuotas AS Roma 4.05 Empate 3.45 Inter de Milán 1.95





AS Roma vs Inter de Milán: Enfrentamientos directos

El historial entre el Inter de Milán y el AS Roma muestra un claro dominio interista. En 204 enfrentamientos, el Inter ha ganado 90 veces, mientras que la Roma ha triunfado en 57 ocasiones, con 57 empates.