Presentamos los pronósticos para el Athletic Club vs Atlético de Madrid, un duelo clave por la Jornada 4 de La Liga. El análisis se centra en las estadísticas y el estado de forma de ambos equipos de cara al partido del 05 de septiembre de 2026.

El encuentro se disputará en el estadio San Mamés. El equipo visitante llega con un sólido registro inicial y busca mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que el conjunto local necesita consolidar su rendimiento en casa para escalar posiciones.

Pronósticos del Athletic Club vs Atlético de Madrid

Ambos equipos anotan – 1.72 vía Stake

Victoria del Atlético de Madrid – 2.40 vía Stake

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Puntos clave para el partido Athletic Club vs Atlético de Madrid

Athletic Club ha marcado en ocho de sus últimos diez partidos de liga como local en 2026.

Atlético de Madrid ha anotado al menos dos goles en cada uno de sus tres primeros partidos de La Liga esta temporada.

Los últimos siete partidos de Atlético de Madrid como visitante en La Liga promediaron 4.0 goles por encuentro.

Athletic Club ha perdido cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos directos contra el Atlético Madrid.

Análisis y estado de forma: Athletic Club vs Atlético de Madrid

Athletic Club llega a este partido tras conseguir su primera victoria de la temporada, un 2-0 sobre el Celta de Vigo. Sin embargo, sus dos derrotas iniciales, una de ellas en casa contra el Sevilla (1-3), evidencian cierta irregularidad. Aunque el equipo genera un volumen de Goles Esperados (xG) de 1.47 por partido, su falta de contundencia de cara al arco ha limitado sus resultados. La fortaleza en San Mamés, donde obtuvieron la mayoría de sus puntos la temporada pasada, será clave.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido un inicio de campaña muy efectivo, sumando siete de nueve puntos posibles. El equipo de Diego Simeone se encuentra en la tercera posición y ha demostrado una gran eficiencia ofensiva, convirtiendo siete goles con un xG de solo 2.6. A pesar de su solidez, el equipo afronta este duelo justo antes de un importante compromiso por la Champions League, lo que podría implicar rotaciones en su once inicial.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Aunque el Atlético de Madrid es conocido por su disciplina defensiva, sus partidos como visitante en 2026 han sido abiertos, manteniendo su portería a cero en solo tres de once encuentros. Durante esa racha, han concedido un promedio de 1.73 goles. Por otro lado, Athletic Club ha demostrado ser un equipo fiable en ataque en su estadio, marcando en el 80% de sus últimos diez partidos de liga en casa. Estos datos sugieren que un escenario con goles en ambas porterías es altamente probable.

Apuesta de valor: Victoria del Atlético de Madrid

El favoritismo de los colchoneros se justifica en su excelente arranque de temporada y su historial reciente contra el Athletic Club. El equipo madrileño ha ganado seis de sus últimos nueve partidos de liga y se ha impuesto en cuatro de los últimos cinco duelos directos. Además, el rendimiento ante rivales comunes es un indicador relevante: el Atlético venció 3-1 al Sevilla, mismo equipo que derrotó al Athletic Club por idéntico marcador en San Mamés.

Comparativa de cuotas Athletic Club vs Atlético de Madrid