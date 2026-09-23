Análisis y pronósticos para el partido entre Italia y Bélgica por la primera jornada de la Nations League. A continuación, las claves y cuotas más relevantes para tus apuestas.

El Stadio Olimpico de Roma será el escenario del encuentro entre Italia y Bélgica este viernes 25, correspondiente al Grupo 1 de la Liga A de la Nations League. Ambos equipos inician una nueva etapa con directores técnicos que buscan consolidar sus proyectos.

Pronósticos del Italia vs Bélgica

Ambos equipos anotan: Sí – 1.65 vía Betano

Empate – 3.55 vía Betano

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Puntos clave para el partido de Italia vs Bélgica

Italia ganó nueve de sus últimos 11 partidos, aunque solo perdió uno.

Bélgica solo registró una derrota en sus 19 encuentros más recientes, incluyendo amistosos.

El historial directo favorece a Italia, que se mantiene invicta en los últimos cinco enfrentamientos contra Bélgica (cuatro victorias y un empate).

Siete de los últimos diez duelos directos entre ambas selecciones han registrado goles de los dos equipos.

Análisis y estado de forma: Italia vs Bélgica

Italia afronta este partido en un proceso de reconstrucción tras no clasificar al último Mundial. Con el regreso de Roberto Mancini al banquillo y la inclusión de varios jugadores nuevos, el equipo busca consolidar un nuevo proyecto. A pesar de una racha de nueve victorias en sus últimos 11 partidos, el nivel de sus oponentes fue relativamente bajo, lo que genera dudas sobre su rendimiento ante un rival de mayor jerarquía.

Por su parte, Bélgica llega con la moral reforzada tras alcanzar los cuartos de final en el Mundial 2026, donde cayeron ante España. Bajo la nueva dirección de Mark van Bommel, el equipo busca mantener su consistencia, habiendo perdido solo uno de sus últimos 19 compromisos. Su capacidad para competir contra equipos de élite quedó demostrada, lo que los posiciona como un rival formidable en este inicio de las Apuestas Nations League.

Nuestra apuesta segura al ambos equipos anotan: Sí

La opción ‘Ambos equipos anotan: Sí’ con una cuota de 1.66 ofrece un valor considerable. Este mercado ha sido recurrente en los partidos de ambas selecciones; se cumplió en siete de los últimos ocho partidos de Italia en la Nations League y en nueve de los últimos 13 encuentros de Bélgica. Además, el historial directo respalda esta tendencia, ya que siete de los últimos diez enfrentamientos vieron goles en ambas porterías. Considerando el potencial ofensivo de ambos conjuntos, este mercado se presenta como una apuesta fundamentada en la estadística.

Apuesta de valor: Empate

El mercado de resultado final presenta una cuota de 3.50 para el empate, una opción que se alinea con el contexto actual de ambos equipos. Italia, aunque invicta en cinco duelos directos contra Bélgica, es un equipo en transición y su favoritismo en las cuotas parece ajustado. Bélgica demostró ser un conjunto sólido, con solo una derrota en 19 partidos, y tiene la capacidad para neutralizar a un equipo local que todavía busca su mejor versión. La paridad de fuerzas y la etapa inicial del torneo sugieren que un reparto de puntos es un resultado altamente probable.

Comparativa de cuotas: Italia vs Bélgica

Alineaciones probables: Italia vs Bélgica