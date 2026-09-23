Análisis de mercado para el choque entre Turquía y Francia. Presentamos los pronósticos y las cuotas más relevantes para este encuentro de la Nations League, evaluando los datos para identificar las oportunidades de mayor probabilidad.

Los pronósticos Turquía vs Francia se centran en el inicio de la campaña en la Liga A, Grupo 1, de la Nations League. El partido se disputará el 25 de septiembre de 2026 en el Kocaeli Stadium, marcando un importante test para ambas selecciones tras sus respectivas actuaciones en el torneo de 2026.

Pronósticos del Turquía vs Francia

Victoria de Francia – 1.46 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.60 vía Stake

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Puntos clave para el partido Turquía vs Francia

Turquía participa por primera vez en la Liga A de la Nations League tras lograr el ascenso.

Este será el primer partido oficial de Zinedine Zidane como director técnico de la selección de Francia.

La ofensiva francesa fue notable en el torneo de Norteamérica, registrando un total de 30 goles a favor y en contra en ocho partidos.

Kylian Mbappé se consolidó como el máximo goleador histórico de Francia con 58 goles internacionales.

Análisis y estado de forma: Turquía vs Francia

Turquía llega a este compromiso después de una participación decepcionante en el torneo de 2026, donde fue eliminada en la fase de grupos. A pesar de ello, el equipo de Vincenzo Montella demostró su capacidad al ascender a la Liga A. Ahora, enfrenta un desafío mayúsculo sin figuras clave como Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız, lo que pone a prueba la profundidad de su plantilla.

Francia, por su parte, inicia una nueva etapa bajo la dirección de Zinedine Zidane tras finalizar en el cuarto puesto en la competición de 2026. A pesar de algunas ausencias por lesión, la plantilla francesa mantiene una calidad superior, con un ataque liderado por Kylian Mbappé. El equipo busca reafirmar su estatus de potencia y comenzar la Nations League con un resultado positivo.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Francia

La superioridad de Francia se reflejó en el torneo de 2026, donde fue el equipo más goleador con 20 tantos. Este potencial ofensivo justifica su favoritismo. Turquía, en cambio, no cumplió con las expectativas en el mismo escenario, mostrando inconsistencia a pesar de su capacidad de generación de juego. La transición a un nuevo ciclo técnico en Francia debería ser un catalizador para buscar una victoria contundente en su debut en la Nations League.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque Francia es el claro favorito, el mercado de goles ofrece valor. Turquía generó una de las métricas de Goles Esperados (xG) por 90 minutos más altas del torneo de 2026 (2.19), lo que indica un volumen de ataque considerable que no se tradujo en resultados por falta de eficacia. Previamente, en la fase de clasificación, anotaron 17 goles en seis partidos. Considerando la potencia ofensiva de Francia y la necesidad de Turquía de proponer en casa, la probabilidad de que ambos equipos marquen es alta.

Comparativa de cuotas Turquía vs Francia

Alineaciones probables Turquía vs Francia