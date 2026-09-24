Análisis y pronósticos para el amistoso USA vs Perú. El equipo norteamericano busca consolidar su buen momento, mientras que la selección peruana quiere seguir afianzando su plantel con la mira en el futuro.

Este amistoso internacional se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en Orlando, Florida. Los pronósticos para el USA vs Perú favorecen claramente al equipo local, que llega con la moral alta tras su participación en el último torneo mundial, enfrentando a un combinado peruano en plena reconstrucción.

Pronósticos del USA vs Perú

Victoria de USA – 1.52 vía Betano

USA anota más de 1.5 goles – 1.62 vía Betano

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Puntos clave para el partido USA vs Perú

USA demostró una gran efectividad en el último torneo mundial, superando sus goles esperados (xG) por 4.86, el tercer registro más alto de la competición.

Perú tuvo serios problemas ofensivos en la última eliminatoria, promediando solo 0.33 goles por partido, la peor marca de la confederación.

La probabilidad de victoria de Perú, según las cuotas, ha disminuido drásticamente del 47% en su último encuentro en 2018 a solo un 14% para este partido.

El técnico de Perú, Mano Menezes, ha renovado el plantel, manteniendo únicamente a cuatro jugadores que participaron en el Mundial de 2018.

Análisis y estado de forma: USA vs Perú

USA llega a este encuentro tras una participación respetable en el torneo mundial de 2026, donde alcanzó los octavos de final. Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el equipo consolidó un estilo de presión alta y dominio de la posesión, promediando un 57% en sus partidos mundialistas. Su registro reciente es sólido, con siete victorias en sus últimos doce partidos, y mantiene un buen rendimiento contra equipos sudamericanos, con tres triunfos y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos.

Por otro lado, Perú atraviesa una fase de transición. El equipo no logró clasificar al último mundial y ganó solo dos de sus últimos trece partidos. La llegada del técnico Mano Menezes busca revitalizar al plantel, priorizando el desarrollo de nuevos jugadores sobre los resultados inmediatos. Aunque mostraron una leve mejora ofensiva en amistosos recientes, su principal desafío sigue siendo la falta de gol, un problema que arrastran desde la campaña eliminatoria.

Nuestra apuesta segura: victoria de USA

La victoria del equipo local se presenta como la opción más fiable. El análisis de las apuestas para el amistoso internacional respalda esta selección, considerando el sólido desempeño de USA, especialmente en casa. El equipo norteamericano no perdió en sus tres enfrentamientos directos contra Perú, con un saldo de dos victorias y un empate. Sumado a la pobre racha de Perú, que solo ha conseguido dos triunfos en sus últimos 13 encuentros (contra Haití y Bolivia), el favoritismo de USA está justificado.

Apuesta de valor: USA anota más de 1.5 goles

Esta selección se fundamenta en la capacidad ofensiva del equipo de Pochettino. USA superó la barrera de 1.5 goles en nueve de sus últimos doce partidos, incluyendo cuatro de sus cinco compromisos en el reciente torneo mundial. En contraste, la defensa peruana ha mostrado fragilidad, concediendo más de 1.5 goles en seis de sus últimos diez encuentros. Dado el estilo de juego agresivo de USA y su efectividad de cara al arco, la probabilidad de que anoten al menos dos veces es alta, lo que otorga valor a esta cuota.

Comparativa de cuotas: USA vs Perú

Alineaciones probables: USA vs Perú