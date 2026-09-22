Análisis y pronósticos para el partido Portugal vs Gales. Este encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo A4 de la Nations League, se disputará este jueves 24 en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Portugal inicia una nueva etapa bajo la dirección de Jorge Jesus y es claro favorito para llevarse los tres puntos. Sin embargo, Gales ha demostrado tener capacidad ofensiva, lo que podría generar un partido con goles en ambas porterías. A continuación, exploramos las claves y las apuestas de valor.

Pronósticos del Portugal vs Gales

Portugal gana el partido – 1.20 vía Stake

Ambos equipos anotan – 2.20 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Portugal vs Gales

Portugal solo perdió tres de sus últimos 20 partidos, con un registro de 11 victorias en tiempo regular.

Gales marcó en 16 de sus últimos 20 encuentros bajo el mando de Craig Bellamy, promediando 1.7 goles por partido.

La selección de ‘Ambos equipos anotan’ fue ganadora en seis de los últimos siete partidos de Gales.

Portugal llega con un nuevo entrenador, Jorge Jesus, quien busca empezar su ciclo con un resultado positivo en casa.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Gales

Portugal comienza una nueva era tras su eliminación en octavos de final del Mundial a manos de España, un resultado que provocó la salida de Roberto Martínez. Con Jorge Jesus al mando, se espera un equipo con vocación ofensiva y presión alta. A pesar de la decepción en el último torneo, la plantilla portuguesa cuenta con un talento excepcional, incluyendo a Cristiano Ronaldo y ganadores de la Champions League como Nuno Mendes y Vitinha. Históricamente, Portugal gestiona bien sus partidos en casa contra rivales de menor ranking, aunque su defensa no siempre es infalible.

Por su parte, Gales llega a este encuentro tras no lograr la clasificación al Mundial y con el objetivo de consolidarse en la Liga A de la Nations League. El equipo de Craig Bellamy mostró una clara mejoría en ataque, pero sufre de inconsistencia, con solo dos victorias en sus últimos nueve partidos. Sin triunfos en sus últimos cuatro encuentros, y con ausencias importantes, su principal arma será el contraataque, aprovechando la velocidad de sus extremos para sorprender a la defensa local.

Nuestra apuesta segura: Portugal gana el partido

El favoritismo de Portugal en el mercado 1X2 es justificado. La diferencia de calidad entre ambas plantillas, con Portugal en el puesto 7 del ranking mundial y Gales en el 38, es considerable. Además, el factor local y la motivación de un nuevo ciclo técnico con Jorge Jesus son determinantes. Las cuotas implican una probabilidad de victoria superior al 80%, un escenario que el análisis respalda por completo, convirtiéndolo en una selección de bajo riesgo.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Aunque Portugal es el gran favorito, su historial reciente en casa muestra cierta vulnerabilidad defensiva. En seis de sus últimos siete partidos competitivos como local, ambos equipos lograron marcar. El estilo ofensivo que se espera de Jorge Jesus podría generar espacios que Gales, con jugadores rápidos como Daniel James y Brennan Johnson, puede explotar en transición. Considerando que Gales marcó en la mayoría de sus partidos recientes, la cuota de 2.10 para que ambos anoten representa un valor significativo.

Comparativa de cuotas: Portugal vs Gales

Alineaciones probables: Portugal vs Gales