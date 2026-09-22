Análisis y pronósticos para el partido Noruega vs Dinamarca por la primera jornada de la Nations League. El favoritismo recae en el equipo local.

El Ullevaal Stadion en Oslo será el escenario del debut de Noruega y Dinamarca en la Liga A, Grupo 4, de la Nations League este jueves 24. Los pronósticos para el Noruega vs Dinamarca sugieren una ventaja para el conjunto local, que viene de una sólida participación en el Mundial.

Pronósticos del Noruega vs Dinamarca

Erling Haaland anota – 1.52 vía Betano

Noruega gana – 1.78 vía Betano

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Puntos clave para el partido de Noruega vs Dinamarca

Ambos equipos anotaron en 12 de los últimos 13 partidos de Noruega.

Dinamarca ganó solo dos de sus últimos 12 partidos como visitante.

Dinamarca se mantiene invicto en los últimos siete enfrentamientos directos contra Noruega (cuatro victorias y tres empates).

Erling Haaland, máximo goleador histórico de Noruega, marcó siete goles en sus primeros siete partidos de la temporada con el Manchester City.

Análisis y estado de forma: Noruega vs Dinamarca

Noruega llega a este debut en la Nations League con la confianza alta tras alcanzar los cuartos de final en el Mundial 2026, donde solo fueron superados por Inglaterra en tiempo extra. El equipo dirigido por Ståle Solbakken demostró ser una fuerza ofensiva considerable, perdiendo solo uno de sus últimos 16 partidos competitivos en tiempo regular. El eje del equipo, compuesto por Martin Ødegaard en la creación y Erling Haaland en la definición, es uno de los más efectivos del fútbol europeo actual, lo que respalda su posición como favorito en las cuotas Noruega vs Dinamarca.

Por otro lado, Dinamarca atraviesa un momento de incertidumbre. Su sorpresiva eliminación en la fase de clasificación para el Mundial fue un golpe duro, y su rendimiento como visitante es una preocupación tangible, con solo dos victorias en sus últimos diez partidos oficiales fuera de casa. Aunque cuentan con jugadores de calidad como Pierre-Emile Højbjerg y Rasmus Højlund, el equipo bajo la dirección de Brian Riemer necesita mejorar su consistencia para competir en un grupo tan exigente de la Nations League.

Nuestra apuesta segura: Erling Haaland anota en cualquier momento

El valor de esta apuesta se sustenta en la excepcional capacidad goleadora de Erling Haaland. El delantero no solo es el máximo artillero histórico de su selección, sino que su racha actual es formidable, con siete goles en el Mundial y un inicio de temporada prolífico en la Premier League. Sus métricas de Goles Esperados (xG) y volumen de remates lo posicionan como una amenaza constante. Enfrentando a una defensa danesa que mostró debilidades, la probabilidad de que Haaland marque es alta, lo que otorga un valor considerable a su cuota.

Apuesta de valor: victoria de Noruega

El rendimiento de Noruega en el reciente torneo internacional, llegando a cuartos de final, evidencia su calidad como equipo de primer nivel. Con un Erling Haaland en estado de gracia y un Martin Ødegaard dirigiendo el mediocampo, la capacidad ofensiva del equipo local es superior. Aunque Dinamarca tiene un historial favorable en los enfrentamientos directos, la forma actual de Noruega y la estabilidad del proyecto de Solbakken justifican su favoritismo en el mercado 1X2, presentándose como una selección con fundamento estadístico.

Comparativa de cuotas: Noruega vs Dinamarca

Alineaciones probables: Noruega vs Dinamarca