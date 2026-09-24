Análisis y pronósticos para el partido Inglaterra vs España. El campeón del mundo visita Wembley en un duelo clave por la Nations League, donde se evalúan las mejores oportunidades de apuesta.

La acción de la Nations League A, Grupo 3, presenta un partido de alto calibre este 26 de septiembre de 2026 en el Wembley Stadium. Los pronósticos Inglaterra vs España analizan el choque entre el reciente tercer lugar del mundial y los vigentes campeones, España, en un encuentro que promete intensidad y fútbol de primer nivel.

Pronósticos del Inglaterra vs España

Ambos equipos anotan – 1.72 vía Stake

Victoria de España – 2.80 vía Stake

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Puntos clave para el partido Inglaterra vs España

España no ha perdido en tiempo reglamentario en sus últimos 38 partidos, una racha que incluye la obtención del Campeonato Europeo y la Copa del Mundo.

La apuesta “ambos equipos anotan” se ha cumplido en los últimos cinco partidos oficiales de Inglaterra.

Inglaterra solo ha perdido uno de sus 16 partidos oficiales bajo la dirección de Thomas Tuchel, demostrando una gran solidez.

El mercado “ambos equipos anotan” también ha resultado ganador en los últimos seis encuentros de España por la Nations League.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs España

Inglaterra llega a este compromiso después de alcanzar el tercer puesto en la Copa del Mundo, un torneo que finalizó con una derrota en semifinales ante Argentina pero también con una espectacular victoria por 6-4 sobre Francia. El equipo de Thomas Tuchel ha mostrado ser competitivo, pero este duelo es una prueba fundamental para medir su progreso frente a la élite mundial.

Por su parte, España atraviesa un momento excepcional. Como vigentes campeones de Europa y del mundo, su racha de 38 partidos sin perder en tiempo reglamentario refleja un dominio absoluto. El sistema de juego de Luis de la Fuente, basado en la posesión y un ataque constante, los posiciona como un rival formidable en cualquier escenario.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Este mercado se presenta como una opción fiable dadas las tendencias ofensivas de ambas selecciones. La apuesta ha sido exitosa en los últimos cinco compromisos de Inglaterra y en los seis más recientes de España en la Nations League. El último partido de Inglaterra, un 6-4 contra Francia, sugiere una mentalidad más abierta al ataque, lo que debería generar oportunidades de gol para ambos lados frente a un rival de la calidad de España.

Apuesta de valor: Victoria de España

Aunque Inglaterra es un local fuerte, el estatus de España como campeón mundial y europeo le otorga un favoritismo justificado. Su impresionante racha invicta de 38 partidos en tiempo regular es un indicador clave de su consistencia. Además, España ya venció a Inglaterra por 2-1 en la final de la Euro 2024, mostrando superioridad táctica y estadística (1.42 más en Goles Esperados). Una cuota de 2.80 por la victoria del campeón reinante ofrece un valor considerable.

Comparativa de cuotas Inglaterra vs España

Alineaciones probables Inglaterra vs España