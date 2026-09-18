Análisis y pronósticos para el partido Sevilla vs Barcelona. Presentamos las cuotas y apuestas más relevantes para este emocionante duelo de La Liga.

El líder invicto Barcelona visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla por la jornada 7 de La Liga el sábado 19 de septiembre de 2026. Aquí nuestros pronósticos Sevilla vs Barcelona.

Pronósticos del Sevilla vs Barcelona

Victoria del Barcelona – 1.19 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.65 vía Stake

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Puntos clave para el partido Sevilla vs Barcelona

Barcelona ha marcado 28 goles en seis partidos de La Liga, un promedio de 4.67 por encuentro.

Sevilla ha mantenido su portería a cero en sus dos últimos partidos de liga, una solidez defensiva que no logró en toda la temporada pasada.

El Barcelona ha ganado ocho de los últimos diez enfrentamientos directos contra el Sevilla.

Raphinha, delantero del Barcelona, ha anotado 11 goles en siete partidos y es el actual líder de goleo de la competición.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Barcelona

El Barcelona llega a este encuentro en un estado de forma impecable. Con un récord perfecto de seis victorias en seis partidos, el equipo de Hansi Flick lidera La Liga con autoridad. Su poder ofensivo es abrumador, como demostró en su reciente victoria por 7-2 sobre el Racing de Santander, sumando un total de 28 goles en la competición.

Por su parte, el Sevilla también ha tenido un buen inicio de temporada, ubicándose en la cuarta posición. Vienen de dos victorias consecutivas sin recibir gol, mostrando una notable mejora defensiva. Aunque el historial reciente favorece al Barcelona, el Sevilla ganó el último enfrentamiento en casa por 4-1, un dato que buscarán replicar.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

El rendimiento del Barcelona en este inicio de campaña justifica su favoritismo. El equipo ha ganado todos sus partidos de liga, manteniendo un promedio de gol de 4.66 por juego. Su dominio histórico sobre el Sevilla, con ocho victorias en los últimos diez duelos, respalda esta predicción. Además, el Sevilla ha perdido sus dos partidos en casa en 2026 contra rivales de primer nivel como Real Madrid y Atlético Madrid cuando las cuotas eran similares.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Si bien el ataque del Barcelona es excepcional, su solidez defensiva ha sido cuestionada. El equipo de Flick tiende a dejar espacios, como se vio en sus últimos partidos donde concedió goles a pesar de dominar la posesión. El Sevilla, por su parte, ha anotado en cada uno de sus seis partidos de liga esta temporada. Considerando que los últimos cinco enfrentamientos directos han visto goles de ambos lados, esta apuesta ofrece un valor considerable.

Comparativa de cuotas Sevilla vs Barcelona

Alineaciones probables Sevilla vs Barcelona