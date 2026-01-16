Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Atlético de Madrid vs Alavés, un duelo de la jornada 20 de LaLiga que se jugará este domingo 18 de enero en el Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Alavés

Total goles más de 2.5 - 1.85 vía Stake

Atlético de Madrid anotará en ambas mitades - 2.15 vía Stake

Medio tiempo / Tiempo completo – Atlético de Madrid - 2.10 vía Stake

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Alavés

Atlético de Madrid recibe la visita del Alavés en un partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga. Los colchoneros quieren mantener su ventaja en la cuarta casilla y acercarse a la cima. Por su parte, Alavés necesita sumar puntos en su lucha por evitar el descenso.

Los dirigidos por Diego Simeone empataron con la Real Sociedad (1-1) en la fecha pasada. Mientras que en la Supercopa de España cayeron con Real Madrid (1-2) en la semifinal y eliminaron al Deportivo La Coruña (0-1) en la Copa del Rey. Se ubican en la cuarta casilla con 38 unidades.

Por su lado, Alavés tiene cuatro duelos al hilo sin ganar en LaLiga. Los vitorianos perdieron con Villarreal (3-1) en la jornada anterior, mientras que entre semana superaron al Rayo Vallecano (2-0) en la Copa del Rey. Los dirigidos por Eduardo Coudet se ubican en la decimosexta casilla.

Cabe mencionar que el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta terminó empatado, pero en esta ocasión Atlético de Madrid aparece como el equipo favorito por el momento que atraviesa y el fútbol que muestran en casa.

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de los colchoneros y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores seis partidos, así como en cinco de las últimas seis presentaciones en casa.

También se superó esa cantidad de goles en dos de los últimos cuatro compromisos del Alavés y en sus pasadas cuatro derrotas.

Goles en ambas mitades

Ante el fútbol que han mostrado en casa los rojiblancos y sus grandes jugadores de ataque es probable que anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones en el Metropolitano.

Dominio rojiblanco

Por las diferencias entre las plantillas y los buenos resultados del Atlético en casa no extrañaría que los dirigidos por Diego Simeone terminen arriba en el marcador tanto en el entretiempo como al final del compromiso.

Ese pronóstico se cumplió en la última victoria de los rojiblancos en el Metropolitano y en su anterior triunfo liguero frente al Girona.

Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.33 Empate 5.00 Alavés 9.80

Atlético de Madrid vs Alavés: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 33 oportunidades. El balance es de 19 victorias del Atlético de Madrid, 7 empates y 7 triunfos del Alavés. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: