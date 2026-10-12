Presentamos los pronósticos para el Atlético de Madrid vs Manchester United. El equipo español busca una victoria crucial en casa para sus aspiraciones en la Champions League, enfrentando a un rival inglés con un rendimiento irregular.

Este análisis para los pronósticos Atlético de Madrid vs Manchester United cubre uno de los partidos más destacados de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se disputará este martes 13 en el Estadio Wanda Metropolitano.

Pronósticos de Atlético de Madrid vs Manchester United

Atlético de Madrid anota más de 1.5 goles – 1.65 vía 1xbet

Victoria del Atlético de Madrid – 1.92 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético anotó en sus ocho partidos como local en la Champions League de la temporada pasada, con un promedio de 2.75 goles por encuentro.

El Manchester United recibió goles en seis de sus siete primeros partidos de la temporada en todas las competiciones.

Los partidos del Atlético de Madrid en casa durante la Champions League 2025/26 promediaron 4.13 goles totales, y ambos equipos anotaron en los ocho encuentros.

Julián Álvarez, delantero del Atlético, participó en 14 goles en la campaña anterior de la Champions League y mantiene su buen nivel esta temporada.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid llega a este compromiso tras una derrota inicial por 2-1 ante el Liverpool en la competición europea. Sin embargo, su reacción en La Liga ha sido contundente, con tres victorias consecutivas, incluyendo un triunfo clave por 2-1 sobre el Real Madrid. Este resultado reforzó la confianza del equipo dirigido por Diego Simeone, que se muestra sólido en su estadio.

Por otro lado, el Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. Aunque debutaron con una victoria por 4-0 sobre el Sabah, ese fue su único triunfo en los últimos cinco partidos. El equipo visitante no ganó ninguno de sus encuentros fuera de casa esta temporada (dos empates y una derrota) y se enfrenta a este duelo con varias bajas por lesión, lo que complica su panorama.

Nuestra apuesta segura: Atlético de Madrid anota más de 1.5 goles

Las estadísticas respaldan la capacidad ofensiva del Atlético. El equipo marcó más de 1.5 goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada y en sus últimos tres de forma consecutiva. Defensivamente, el Manchester United concedió más de 1.5 goles en cuatro de sus siete encuentros. Considerando que el Atlético ha anotado al menos dos goles en sus cuatro partidos en casa y el potencial ofensivo liderado por Julián Álvarez, esta cuota presenta un valor considerable.

Apuesta de valor: victoria del Atlético

El favoritismo del Atlético de Madrid se fundamenta en su rendimiento reciente y su fortaleza como local. Ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos en el Metropolitano. En contraste, el Manchester United presenta una forma deficiente, especialmente como visitante, y sufre por las lesiones. La necesidad del equipo español de sumar puntos en el grupo, junto al bajo rendimiento de su rival, posiciona la victoria local como un resultado de alta probabilidad.

Comparativa de cuotas de Atlético de Madrid vs Manchester United

Alineaciones probables: Atlético de Madrid vs Manchester United