Atlético Mineiro recibe a Montevideo City Torque este miércoles 14 de octubre en la Arena MRV, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo brasileño quiere aprovechar la localía para conseguir una ventaja importante antes de disputar la revancha en Uruguay, mientras que el conjunto visitante intentará prolongar su histórica participación en el torneo.

El Galo llega después de superar a Santos en los cuartos de final, en una eliminatoria que exigió una remontada en Belo Horizonte y una definición por penales. Tras perder 2-0 en la ida, Atlético Mineiro ganó 4-2 en la vuelta y se impuso 3-1 desde los doce pasos, con Gabriel Delfim como protagonista al detener tres remates. En su último partido del Brasileirão, venció 2-1 a Santos.

Montevideo City Torque también protagonizó una remontada para alcanzar esta instancia. Después de perder 2-0 ante Cienciano en Perú, el equipo uruguayo ganó 3-0 en el Estadio Centenario y selló su clasificación. Sin embargo, llega a Belo Horizonte en un momento irregular en el campeonato local, por lo que tendrá un desafío exigente ante un rival que buscará imponer condiciones desde el comienzo.

Pronósticos Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Atlético Mineiro más de 1.5 goles — cuota 1.63 vía 1xbet

Atlético Mineiro gana por 2-3 goles de diferencia — cuota 2.65 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves del Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Atlético Mineiro jugará en la Arena MRV y buscará tomar ventaja antes de la revancha en Uruguay.

El Galo eliminó a Santos después de ganar 4-2 en la vuelta e imponerse en los penales.

Atlético Mineiro venció 2-1 a Santos en su último partido del Brasileirão.

Montevideo City Torque remontó su serie ante Cienciano con una victoria por 3-0.

El equipo uruguayo llega después de vencer 1-0 a Danubio, pero atraviesa un periodo irregular en el torneo local.

Los dos equipos no tienen enfrentamientos directos previos registrados en el siglo XXI.

Los mercados elegidos respaldan la producción ofensiva de Atlético Mineiro, aunque la apuesta por una victoria por dos o tres goles exige un margen concreto.

Análisis y estado de forma: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Atlético Mineiro llega a las semifinales después de una clasificación que exigió carácter y eficacia. La derrota 2-0 ante Santos en la ida de los cuartos de final obligó al equipo a reaccionar en Belo Horizonte, donde consiguió un 4-2 para igualar el marcador global y avanzar en la tanda de penales.

Bernard abrió el marcador en aquella remontada, mientras que Reinier anotó dos veces y Tomás Cuello marcó el tanto que llevó la eliminatoria a los penales. Gabriel Delfim terminó siendo decisivo con tres atajadas, en una noche que reforzó la confianza del plantel.

En el Brasileirão, el Galo también venció 2-1 a Santos en su compromiso más reciente. Eduardo Domínguez había reservado a algunos titulares pensando en la semifinal, entre ellos Bernard y Renan Lodi, lo que podría permitirles llegar con mayor descanso al encuentro continental.

Por su parte, el Montevideo City Torque se convirtió en una de las sorpresas de esta edición de la Copa Sudamericana. El equipo uruguayo eliminó a Cienciano después de perder 2-0 en Perú y ganar 3-0 en la revancha, con dos goles de Salomón Rodríguez y otro de Nahuel da Silva.

La clasificación mostró que Torque puede reaccionar cuando se encuentra en desventaja y que tiene recursos para presionar y generar ocasiones. Sin embargo, su rendimiento reciente en el torneo local ha sido irregular. Su triunfo más reciente antes de esta semifinal fue por 1-0 frente a Danubio, el 9 de octubre.

El entrenador Marcelo Méndez deberá encontrar el equilibrio entre proteger su área y aprovechar los espacios que deje Atlético Mineiro. Si el equipo uruguayo se repliega demasiado, puede permitir que el Galo acumule ataques; si adelanta sus líneas, tendrá que cuidar las transiciones para evitar que el local encuentre espacios.

Nuestra apuesta segura: Atlético Mineiro más de 1.5 goles

Atlético Mineiro necesita aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria y cuenta con argumentos para generar ocasiones ante Montevideo City Torque. Su actuación frente a Santos en la vuelta de los cuartos de final dejó una muestra de su capacidad ofensiva: marcó cuatro goles en un partido en el que estaba obligado a remontar dos tantos de desventaja.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez también contará con el regreso de jugadores que fueron reservados en el compromiso liguero contra Santos. Tomás Cuello y Bernard aparecen entre las piezas importantes para construir ataques, mientras que Reinier es una de las alternativas para ocupar la referencia ofensiva.

El mercado exige que Atlético Mineiro marque al menos dos goles, independientemente de lo que haga su rival. La cuota 1.63 representa una alternativa para respaldar la capacidad ofensiva del Galo, aunque deberá confirmar en el campo la superioridad que se espera por su localía y experiencia internacional.

Apuesta de valor: Atlético Mineiro gana por 2-3 goles de diferencia

Para quienes buscan una cuota más alta, la victoria del Galo por una diferencia de dos o tres goles es una alternativa que encaja con el objetivo de conseguir una ventaja importante en el partido de ida. Atlético Mineiro necesita hacerse fuerte en Belo Horizonte y buscará imponer su ritmo frente a un rival que viene de sufrir para avanzar a las semifinales.

La remontada ante Santos demostró que el equipo brasileño puede generar un volumen importante de ocasiones cuando juega en la Arena MRV. Además, el regreso de futbolistas reservados en el último partido del Brasileirão puede ofrecer más opciones al entrenador para armar su alineación.

Torque, sin embargo, ya demostró que tiene capacidad de reacción al vencer 3-0 a Cienciano después de perder la ida por dos goles. Por eso, aunque la diferencia de plantel y la localía favorecen al Galo, no se puede descartar que el conjunto uruguayo complique el encuentro.

Esta selección es más arriesgada que el mercado de goles de Atlético Mineiro, porque no basta con que el equipo brasileño gane: necesita imponerse exactamente por dos o tres tantos. Un triunfo por la mínima o por cuatro goles de diferencia no cumpliría esta condición.

Comparativa de cuotas de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Alineaciones probables: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque