Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Ayacucho vs Alianza Lima, correspondiente a un duelo de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de Las Américas.

Pronósticos: Ayacucho vs Alianza Lima





No anotan ambos equipos – 1.69 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles – 1.61 vía Te Apuesto

Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.85 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Ayacucho vs Alianza Lima

Ayacucho se verá las caras con Alianza Lima en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules llegan invictos y buscarán su segunda victoria del semestre, mientras que el cuadro local quiere mostrar su mejor versión frente a su afición.

Los locales, dirigidos por Sergio Castellanos, vienen de caer frente al Sport Huancayo (3-1). Además, en las primeras presentaciones perdieron con Atlético Grau (1-2), vencieron a Alianza Huánuco (1-2) e igualaron sin goles con Ayacucho. Se encuentran en la decimosegunda casilla con 4 puntos.

Por su parte, Alianza Lima empató en la jornada pasada con Sporting Cristal (0-0) en el clásico. Asimismo, en los otros compromisos, los dirigidos por Néstor Gorosito cayeron ante Cusco (0-2), igualaron con Alianza Atlético (1-1) y superaron a Juan Pablo II (1-2). Se ubican en la sexta posición con 5 unidades.

Cabe mencionar que, en el torneo pasado, Alianza Lima venció a este rival (2-0) y esa historia se podría repetir por la realidad de ambos equipos, así como su actualidad.

Duelo con valla invicta

Por los resultados más recientes, es probable que el partido termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en el último partido en casa del Ayacucho, así como en el enfrentamiento entre estos equipos en el Torneo Apertura.

De igual manera, ambos equipos no anotaron en dos de las cuatro presentaciones de Alianza Lima en el Clausura.

Apuesta 1: Ayacucho vs Alianza Lima: No anotan ambos equipos – 1.69 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes de estos equipos, no extrañaría que se marquen menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se dio en el último compromiso de Ayacucho en casa y en los tres duelos más recientes entre ambos.

Además, se anotaron menos de 2.5 goles en ocho de los últimos diez encuentros de Alianza Lima entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Apuesta 2:Ayacucho vs Alianza Lima: Menos de 2.5 goles – 1.61 vía Te Apuesto

Gol en el primer tiempo

Ante las características del partido, es probable que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Esto tuvo lugar en dos de las anteriores tres presentaciones de Ayacucho, así como en la única victoria de Alianza Lima en el campeonato.

Apuesta 3: Ayacucho vs Alianza Lima: Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.85 vía Te Apuesto

Cuotas: Ayacucho vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Ayacucho 4.42 Empate 3.40 Alianza Lima 1.89

Ayacucho vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 40 ocasiones. El balance es de 12 victorias de Ayacucho, 6 empates y 22 triunfos de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: