Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga, que se jugará este sábado 22 de noviembre en el Camp Nou.

Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

- 1.72 vía Stake Barcelona marca más de 2.5 goles - 2.45 vía Stake

- 2.45 vía Stake Barcelona marca en ambos tiempos - 2.10 vía Stake

Análisis de apuestas Barcelona vs Athletic Club

Barcelona se verá las caras con Athletic Club de Bilbao en un interesante compromiso de la jornada 13 de LaLiga. Los blaugranas no quieren perder terreno en la lucha por el título, mientras que el cuadro visitante necesita sumar para escalar a la zona de clasificación a las copas europeas.

Los dirigidos por Hansi Flick derrotaron al Celta de Vigo (2-4) en la jornada anterior, mientras que en el último duelo frente a su afición vencieron a Elche (3-1). Se encuentran en la segunda posición con 28 puntos, a tres del líder Real Madrid.

Por su lado, Athletic Club de Bilbao atraviesa una temporada muy irregular. En la jornada pasada, los vascos vencieron por la mínima diferencia al Real Oviedo (1-0), pero venían con dos derrotas en fila. Los dirigidos por Ernesto Valverde se encuentran en la séptima casilla con 17 puntos.

Un punto a tomar en consideración es que Barcelona regresa al Camp Nou en este partido, por lo que tendrá un ambiente especial. Además, cabe mencionar que los blaugranas derrotaron a los vascos en sus últimos tres enfrentamientos.

Por el fútbol que ha mostrado Barcelona frente a su afición, y la irregularidad del Athletic no hay duda que los catalanes son favoritos. A pesar de esto, se debe tomar en consideración que es una jornada posterior a la fecha FIFA, un parón por selecciones que le corta el ritmo a muchos equipos.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos diez compromisos del Barcelona entre LaLiga y Champions League, donde se incluyen cinco presentaciones frente a su afición.

Además, ambos equipos marcaron en dos de los cinco duelos más recientes entre ambos, así como en el último compromiso del Athletic fuera de casa.

Apuesta 1: Barcelona vs Athletic Club: Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Goles blaugranas

Ante el poderío blaugrana, es probable que Barcelona anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los tres duelos más recientes de los dirigidos por Hansi Flick. Además, Athletic recibió tres goles en su derrota ante la Real Sociedad en su último partido fuera de casa.

También esto se dio en el anterior partido del Barcelona ante Athletic Club.

Apuesta 2: Barcelona vs Athletic Club: Barcelona marca más de 2.5 goles - 2.45 vía Stake

Goles en ambos tiempos

En los últimos cuatro partidos, Barcelona anotó en ambos tiempos, por lo que ese pronóstico podría cumplir en este compromiso. Asimismo, eso se dio en los tres duelos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Barcelona vs Athletic Club: Barcelona marca en ambos tiempos - 2.10 vía Stake

Resultado Cuotas Barcelona 1.43 Empate 4.90 Athletic Club 6.60

Barcelona vs Athletic Club: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 244 oportunidades. El balance es de 124 triunfos del Barcelona, 40 empates y 80 victorias del Athletic Club. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: