El Camp Nou será el escenario para la vuelta de los octavos de final de la Champions League este miércoles 18. Los pronósticos Barcelona vs Newcastle se inclinan hacia el local tras el 1-1 en la ida, pero el análisis de datos sugiere oportunidades en el mercado de goles.

Pronósticos del Barcelona vs Newcastle









Victoria de Barcelona – Cuota 1.56 vía Stake

Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles – Cuota 1.55 vía Stake

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Puntos clave para el partido Barcelona vs Newcastle

Barcelona ganó 17 de sus 18 partidos disputados esta temporada en todas las competiciones.

El equipo catalán no logró mantener su portería a cero en sus últimos 12 partidos consecutivos de Champions League.

Newcastle mantiene una racha de seis partidos sin perder en la competición europea, su mejor registro histórico.

Once de los últimos doce encuentros de Newcastle han registrado más de 2.5 goles y anotaciones de ambos equipos.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Newcastle

El equipo local llega a este encuentro con un registro casi impecable en casa, donde ha ganado 13 de 13 partidos de liga. Su rendimiento ofensivo es consistente, con un promedio de 3.15 goles por partido en su estadio. Sin embargo, su solidez defensiva en el plano europeo es un factor a considerar, habiendo concedido goles en cada uno de sus cuatro partidos como local en esta edición de la Champions League.

Por su parte, Newcastle presenta un perfil dual. A pesar de una posición intermedia en la Premier League, su rendimiento en la Champions League fue notable, con solo una derrota en sus últimos diez partidos. El equipo inglés demostró en el partido de ida que puede generar ocasiones de peligro y competir contra rivales de alta jerarquía, manteniendo una racha invicta de seis partidos en el torneo.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Barcelona

El historial de Barcelona como local esta temporada justifica su favoritismo en el mercado 1x2. Con 17 victorias en 18 partidos oficiales, la probabilidad estadística respalda un resultado positivo para el conjunto español. A pesar de que Newcastle presentará un desafío competitivo, la capacidad del equipo local para superar a sus rivales en el Camp Nou es un factor determinante y el más probable según los datos.

Apuesta 1: Barcelona vs Newcastle: Gana Barcelona – Cuota 1.56 vía Stake

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles

Esta selección representa una oportunidad de valor basada en las tendencias de ambos equipos. La fragilidad defensiva de Barcelona en Europa, evidenciada por 12 partidos consecutivos recibiendo goles, se combina con la efectividad ofensiva de Newcastle. Los visitantes anotaron un promedio de 2.80 goles en sus partidos fuera de casa en el torneo, y 11 de sus últimos 12 partidos han cumplido con este mercado.

Apuesta 2: Barcelona vs Newcastle: Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles – Cuota 1.55 vía Stake

Comparativa de cuotas Barcelona vs Newcastle





Resultado Cuotas Barcelona 1.56 Empate 4.80 Newcastle 5.00

Alineaciones probables Barcelona vs Newcastle







