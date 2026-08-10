Estudiantes de La Plata recibe a Universidad Católica este martes 11 de agosto en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha intentará salir de su mal momento y tomar ventaja en una serie que se define la próxima semana en Santiago.

Los argentinos perdieron tres de sus cuatro partidos en el semestre, mientras que el cuadro chileno viene de ganar en su última presentación por la Liga de su país. Se espera un compromiso muy cerrado e intenso.

Por la categoría de su plantilla y la localía, Estudiantes de La Plata aparece como el claro favorito en este duelo.

Pronósticos Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica

Estudiantes gana 1.58 vía Betano

Menos de 2.5 goles. 1.65 vía Betano

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Puntos clave para el partido Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica

Estudiantes terminó segundo del Grupo A de la Libertadores.

Universidad Católica avanzó a octavos después de una gran fase de grupos. Los chilenos terminaron en la cima del Grupo D.

Los dirigidos por Alexander Medina no anotaron en tres de sus anteriores cuatro partidos.

Universidad Católica no anotó en sus dos derrotas más recientes.

En fase de grupos la Cato ganó fuera de casa ante Boca Juniors.

Análisis y estado de forma: Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica

Estudiantes de La Plata enfrenta a la Universidad Católica de Chile en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los argentinos aparecen como favoritos, pero el cuadro visitante sueña con dar la sorpresa.

Los locales tienen balance de tres derrotas y un triunfo en el semestre. Los dirigidos por Alexander Medina vienen de caer frente al Deportivo Riestra (2-0), pero ganaron en su anterior presentación en casa ante Defensa y Justicia (3-0).

Cabe mencionar que en la fase de grupos Estudiantes de La Plata culminó con récord de dos triunfos y un empate frente a su afición, por lo que se espera otra buena actuación del Pincha en el UNO.

Por su lado, Universidad Católica mostró una gran versión en fase de grupos, pero no viven su mejor momento. Los chilenos vienen de vencer a Cobresal (2-0), con lo que cortaron una racha de tres duelos al hilo sin ganar.

Ante la actualidad de ambos equipos y los antecedentes todo apunta a un partido con pocos goles. Además, es muy probable un triunfo de los locales.

Triunfo de los locales

El momento reciente del conjunto argentino puede generar dudas, pero la localía y su rendimiento internacional son argumentos suficientes para mantener al ‘Pincha’ como favorito. Estudiantes mostró en fase de grupos una versión sólida en La Plata. El equipo de Alexander Medina terminó invicto como local y sabe que necesita aprovechar esa fortaleza para llegar con ventaja a la vuelta.

De igual forma, se debe mencionar que Estudiantes ganó tres de los últimos cuatro duelos en casa y tiene solos dos derrotas en los diez partidos más recientes en el UNO.

Se espera un partido cerrado en La Plata

El segundo mercado recomendado es Menos de 2.5 goles. El contexto de una eliminatoria de 180 minutos invita a pensar en un partido donde ninguno de los dos equipos quiera asumir riesgos innecesarios.

Estudiantes necesita ganar, pero también debe evitar conceder un gol que pueda darle una ventaja considerable a Universidad Católica para la revancha. La UC, por su parte, puede priorizar el orden defensivo y buscar sus oportunidades mediante transiciones.

Igualmente, se debe tomar en consideración que se anotaron menos de 2.5 goles en tres de los últimos cuatro duelos de Estudiantes, así como en la anterior presentación de los chilenos y en su enfrentamiento en Buenos Aires con Boca Juniors.

Cuotas Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica

Alineaciones probables Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica