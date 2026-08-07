Universitario y Sporting Cristal se medirán en el gran partido de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Este atractivo enfrentamiento se disputará el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Lima.

El conjunto crema intentará recuperarse tras su derrota en Cusco ante Cienciano (2-0), mientras que los celestes buscarán mostrar una gran versión luego del triunfo que consiguieron el pasado fin de semana ante Juan Pablo II (2-0).

Se espera un compromiso muy parejo pero Universitario aparece como el claro favorito por el buen funcionamiento colectivo, la localía, los antecedentes y la necesidad de levantar cara frente a su público.

Pronósticos: Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario gana – 1.78 vía Betano

Menos de 2.5 goles – 1.90 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Universitario vs. Sporting Cristal

Se marcaron menos de 2.5 goles en dos de los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

La U ganó tres de los anteriores cinco partidos frente a Sporting Cristal.

Se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de los anteriores cinco duelos de los celestes.

El duelo entre ambos del campeonato pasado terminó empatado (2-2).

Universitario ganó sus dos duelos más recientes en el Monumental por Liga 1.

Análisis y estado de forma: Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario se verá las caras con Sporting Cristal en partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas buscarán recuperarse luego de su derrota del pasado fin de semana y mostrar su mejor versión ante un cuadro celeste que quiere sumar en el Monumental.

Los dirigidos por Héctor Cuper ganaron en sus primeras dos presentaciones en Clausura ante AD Tarma (1-2) y Cusco (2-0), pero cayeron ante Cienciano (2-0). Se encuentran en la novena casilla con seis puntos, por lo que necesitan ganar.

Por su parte, Sporting Cristal suma la misma cantidad de puntos (6), pero se ubica en la quinta casilla por mejor diferencia de goles. Los celestes derrotaron al Deportivo Garcilaso (1-0) en el debut y a Juan Pablo II (2-0) el pasado fin de semana, mientras que en su única visita cayeron ante Melgar (2-1). Además, se despidieron de la Copa Sudamericana al caer con Bragantino.

Ante la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo, pero con el dominio de un cuadro local que saldrá con todo desde el primer minuto.

Triunfo de Universitario

Ante la última derrota ante Cienciano, se espera que el conjunto crema salga con todo para no ceder más terreno. Cabe mencionar que, por el fútbol que suele mostrar en casa, Universitario aparece como el claro favorito.

Asimismo, se debe mencionar que la U venció a los celestes en dos de los anteriores tres enfrentamientos y en los cuatro partidos más recientes en el Monumental.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

Se espera un partido muy disputado entre dos candidatos al título. Universitario suele plantear encuentros de mucha intensidad táctica en el Monumental, mientras que Sporting Cristal probablemente priorice el orden defensivo después del desgaste acumulado en las últimas semanas.

A todo eso se le debe sumar las características de cada equipo y los antecedentes de estos duelos, por lo que podrían anotar menos de 2.5 goles. Esto se dio en la última presentación de la U, así como en cuatro de los anteriores cinco compromisos de los dirigidos por Roberto Mosquera.

Igualmente, se anotaron menos de 2.5 goles en dos de los anteriores tres encuentros entre ambos. Marcadores como 1-0 o 2-0 aparecen como escenarios muy probables.

Cuotas: Universitario vs. Sporting Cristal

Alineaciones probables: Universitario vs. Sporting Cristal