Fluminense se enfrentará a Independiente Rivadavia este martes 11 de agosto en el estadio Maracaná por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los locales son favoritos pero tienen seis partidos sin ganar, mientras que los argentinos ganaron dos de sus anteriores tres presentaciones.

Es importante tomar en consideración que ambos equipos compartieron grupo y protagonizaron dos partidos muy disputados. En el Maracaná, el equipo argentino consiguió dar la sorpresa (1-2), mientras que el encuentro disputado en Mendoza terminó igualado (1-1).

Esos antecedentes muestran que Rivadavia tiene argumentos para complicar al conjunto brasileño, aunque la localía y la mayor experiencia en esta instancia tiene al Fluminense como candidato a avanzar en esta serie.

Pronósticos: Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Fluminense gana y más de 1.5 goles. 2.11 Stake

Más de 2.5 goles. 2.20 Stake

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Puntos clave para el partido de Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Se anotaron más de 2.5 goles en el duelo entre ambos por fase de grupos en este escenario.

Fluminense tiene cinco empates y una derrota en sus últimas seis presentaciones.

En las anteriores seis victorias del Flu se anotaron al menos dos goles.

En los últimos tres partidos del equipo argentino se marcaron más de 2.5 goles.

Independiente Rivadavia solo llega con una derrota en sus siete presentaciones más recientes.

Análisis y estado de forma: Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Fluminense recibe la visita de Independiente Rivadavia en compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Flu intentará imponer condiciones frente a un equipo de Mendoza que quiere seguir dando sorpresas.

En la fase de grupos estos equipos se enfrentaron e Independiente Rivadavia se quedó con el triunfo en Maracaná (1-2) y empataron en Argentina (1-1). Es importante señalar que los dirigidos por Alfredo Berti se quedaron con el primer lugar del Grupo C, por lo que el Flu avanzó como segundo.

Los brasileños llegan en un momento irregular porque tienen seis encuentros al hilo sin ganar con balance de cinco empates y una derrota. Los dirigidos por Luis Zubeldia vienen de empatar con Botafogo (1-1) en el Brasileirao e intentarán mostrar su mejor versión.

Por su parte, Independiente Rivadavia viene de superar a Estudiantes Río Cuarto (2-1) en la Liga Profesional Argentina, aunque perdió con Sarmiento (2-1) en su visita más reciente. Un punto a señalar es que este equipo culminó invicto la fase de grupos y ganó sus tres presentaciones fuera de casa.

Todo apunta a un partido intenso y abierto por el estilo de ambos clubes. Fluminense aparece en las apuestas como favorito.

Fluminense necesita sacar ventaja en el Maracaná

El primer pronóstico combina el favoritismo del conjunto brasileño con una línea de goles relativamente accesible. Fluminense sabe que no puede conformarse con una ventaja mínima antes de viajar a Mendoza y buscará imponer su ritmo desde los primeros minutos.

Además, se debe mencionar que Fluminense cuenta con un plantel acostumbrado a disputar este tipo de partidos y tendrá el respaldo del Maracaná para intentar conseguir una ventaja que le permita afrontar la revancha con mayor tranquilidad.

Este pronóstico se cumplió en las últimas victorias de Fluminense. Además, se anotaron más de 1.5 goles en la derrota más reciente de los argentinos.

Duelo con varios goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos y sus antecedentes más recientes no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en los últimos tres encuentros de Independiente Rivadavia, así como en sus tres presentaciones fuera de casa en la Copa Libertadores.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en el anterior partido del Flu como local y en sus tres compromisos frente a su afición en la competición.

Cuotas: Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Alineaciones probables: Fluminense vs. Independiente Rivadavia