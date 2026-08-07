París Saint-Germain y Manchester United se medirán en uno de los grandes amistosos de este fin de semana en la pretemporada europea. El compromiso se disputará este sábado 8 de agosto en el Estadio Ullevi en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.

El conjunto inglés llega con mayor ritmo de competencia tras disputar cuatro partidos de preparación, mientras que el vigente campeón de la UEFA Champions League apenas tendrá su segunda presentación de cara a la próxima campaña.

Para este duelo, Manchester United aparece como el equipo favorito por contar con más minutos de juego. Además, se debe tomar en consideración que varios jugadores internacionales del PSG están retornando a los entrenamientos luego de disputar el Mundial.

Pronósticos: PSG vs Manchester United

Ambos equipos anotarán y más de 2.5 goles – 1.45 vía Stake

Manchester United gana – 1.87 vía Stake

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Puntos claves para el partido de PSG vs Manchester United

Manchester United viene de vencer al Atlético de Madrid (2-1) y PSG cayó ante Mallorca (3-0).

Se anotaron más de 2.5 goles en los últimos dos partidos amistosos del Manchester United.

Los Diablos Rojos tienen dos victorias consecutivas en la pretemporada.

tienen dos victorias consecutivas en la pretemporada. Se anotaron más de 2.5 goles en el estreno del PSG en la pretemporada.

Anotaron ambos equipos y se marcaron más de 2.5 goles en los tres enfrentamientos más recientes entre ambos.

Análisis y estado de forma: PSG vs Manchester United

PSG se enfrenta al Manchester United en un gran amistoso de la pretemporada europea. Se espera un buen compromiso entre un cuadro inglés que aparece como favorito por tener mayor ritmo de juego, pero los franceses intentarán mostrar su mejor versión.

El equipo dirigido por Michael Carrick mostró una evolución positiva durante la gira por Estados Unidos y afronta este compromiso después de sumar varios amistosos de exigencia internacional. Esa continuidad le permitió consolidar una idea de juego y recuperar a gran parte de sus futbolistas para el arranque de la campaña.

Los Diablos Rojos perdieron el primer amistoso ante Wrexham (0-1), pero luego superaron al Rosenborg (0-5) y al Atlético de Madrid (2-1).

PSG, por su parte, encara su segundo compromiso de pretemporada. Luis Enrique mantiene la base del equipo que conquistó la Champions League, aunque varios de sus internacionales todavía se encuentran recuperando ritmo competitivo tras incorporarse recientemente a los entrenamientos. Los parisinos vienen de caer ante Mallorca (3-0).

Ante el momento de ambos equipos Manchester United es favorito. Además, se espera un partido con varios goles.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos tienen calidad para marcar

Aunque se trata de un amistoso de pretemporada, el potencial ofensivo de ambos equipos invita a pensar en un partido con goles. Manchester United mostró una propuesta agresiva durante la gira y llega con varios futbolistas en buen nivel, mientras que PSG tiene poderío en la ofensiva.

Además, este tipo de encuentros suele estar marcado por numerosas modificaciones en la segunda parte, un escenario que normalmente genera más espacios y oportunidades de gol. Por la calidad individual de ambos planteles y el contexto propio de la pretemporada, el mercado “Ambos equipos anotarán y más de 2.5 goles” aparece como la opción más sólida.

Igualmente, se debe indicar que este pronóstico se cumplió en el último amistoso del Manchester United, así como en los anteriores tres duelos entre ambos.

El mayor rodaje puede inclinar la balanza

Manchester United afronta este compromiso con una ventaja importante respecto a su rival: llega con más minutos de competencia y un funcionamiento colectivo más consolidado. El equipo inglés ya disputó tres amistosos y ha mostrado una evolución constante bajo la dirección de Michael Carrick.

PSG, en cambio, utiliza estos primeros partidos para recuperar la mejor condición física de varios jugadores y comenzar a integrar nuevamente a sus principales figuras tras las vacaciones. Esa diferencia en el ritmo competitivo puede resultar determinante en un duelo de estas características.

Por ese motivo, Manchester United es favorito y es un mercado atractivo en este compromiso.

Cuotas: PSG vs Manchester United

Alineaciones probables: PSG vs Manchester United