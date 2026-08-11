Cruzeiro recibe la visita del Flamengo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará el miércoles 12 de agosto en el Mineirao de Belo Horizonte. Todo apunta a un duelo entre brasileños muy atractivo por la calidad de ambas plantillas. En las apuestas, el “Fla” aparece como el claro favorito por su mayor experiencia en la competición.

Los locales tienen cuatro partidos sin perder y dos triunfos consecutivos entre todos los torneos. Mientras que el Flamengo llega con siete triunfos y tres empates en sus diez compromisos más recientes, tomando en cuenta amistosos como oficiales.

Al tratarse del primer duelo de la serie, se espera un partido intenso e igualado con dos equipos que sueñan con seguir avanzando.

Pronósticos Cruzeiro vs Flamengo

Ambos equipos anotan – 1.75 vía Betano

Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.05 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Cruzeiro vs Flamengo

Anotaron ambos equipos en el último duelo del Cruzeiro ante Mirassol (3-1).

Cruzeiro tiene dos triunfos consecutivos en casa.

Anotaron ambos equipos en dos de las tres presentaciones anteriores del Flamengo.

Flamengo no recibió goles en sus últimos dos compromisos.

El “Fla” ganó tres de los cinco duelos anteriores ante este rival.

Análisis y estado de forma: Cruzeiro vs Flamengo

Cruzeiro y Flamengo se verán las caras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan en buen momento, por lo que se espera un enfrentamiento muy parejo que tiene un leve favoritismo del “Fla”.

Los locales tienen tres triunfos y un empate en sus anteriores cuatro presentaciones. Cruzeiro viene de vencer a Mirassol (3-1). Mientras que en su último duelo en casa por la Libertadores golearon al Barcelona SC (4-0).

Por su lado, Flamengo tiene una espectacular racha de 11 compromisos sin perder. Los dirigidos por Leonardo Jardim vienen de superar al Vitória (2-0) en el Brasileirao e igualaron con Internacional (1-1) en su anterior duelo como visitantes. Además, en su última presentación copera golearon al Cusco (3-0).

Ante el momento futbolístico que atraviesan ambos equipos, todo apunta a un duelo parejo y con varios goles.

Duelo sin valla invicta

Por las características del partido y de ambos equipos, no extrañaría que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación del Cruzeiro, así como en dos de los tres anteriores encuentros del Flamengo.

De igual forma, anotaron ambos equipos en dos de los cinco compromisos más recientes entre Cruzeiro y Flamengo.

Empate en el primer tiempo

Al tratarse del encuentro de ida de la serie no extrañaría que la primera parte culmine empatada. Además, ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos entre ambos. Esto también se dio en la anterior presentación del Flamengo fuera de casa.

Cuotas Cruzeiro vs Flamengo

Alineaciones probables Cruzeiro vs Flamengo