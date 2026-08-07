Juventus y el Inter volverán a protagonizar el tradicional Derby de Italia en un atractivo amistoso que se disputará este sábado 8 de agosto en el en el Optus Stadium, de Perth, Australia. Ambos equipos llegan invictos en la pretemporada, por lo que esperan extender su buen momento.

La Vecchia Signora afronta este compromiso después de vencer al Chelsea (0-1), mientras que los actuales campeones de Italia igualaron con Milan (1-1). Todo apunta a un compromiso parejo por el nivel que vienen mostrando ambos equipos en el verano europeo.

Cabe mencionar que Juventus derrotó al Inter en dos de los anteriores dos enfrentamientos, pero Inter ganó el último duelo (3-2).

Pronósticos: Juventus vs. Inter

Ambos equipos anotarán – 1.75 vía Betano

Empate – 3.35 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Juventus vs. Inter

Se marcaron menos de 2.5 goles en los cuatro amistosos de pretemporada de Juventus y en las tres presentaciones del Inter.

Juventus tiene tres victorias y un empate en la pretemporada.

Inter llega con un triunfos y dos empates en sus partidos de preparación.

Se marcaron más de 3.5 goles y anotaron ambos equipos en tres de las anteriores cuatro ediciones de este derbi.

Análisis y estado de forma: Juventus vs. Inter

Juventus e Inter se verán las caras en un interesante amistoso de cara a la próxima temporada. Ambos equipos llegan invictos en este verano europeo, pero La Vecchia Signora llega con tres triunfos consecutivos, por lo que intentarán mantener esa buena racha.

Los dirigidos por Luciano Spaletti vienen de vencer al Chelsea (0-1). Mientras que en los otros compromisos Juventus igualó con Basilea sin goles, derrotó al St Lieja (0-1) y venció al Niza (2-0). Este equipo viene mostrando un buen nivel en la pretemporada. Además, se debe destacar que no han recibido goles.

Por su parte, Inter comenzó la pretemporada con triunfo ante Karlsrucher (1-2) y luego empataron tanto con Manchester City (1-1) como con Milan (1-1), aunque se quedaron con el triunfo frente a los ingleses en penales.

Se espera un partido intenso, cerrado y luchado entre dos equipos que ya tienen bastante rodaje en la pretemporada. Los Neroazzurros en las apuestas son favoritos, aunque se debe tomar en consideración la racha de la Juve.

Nuestra apuesta segura: goles de ambos equipos

Pese a que ambos equipos mostraron una importante solidez defensiva durante la pretemporada, el talento ofensivo de sus plantillas invita a pensar en un partido con goles. Es importante señalar que los dos conjuntos vienen de marcar en todos sus amistosos de pretemporada.

Además, al tratarse de un amistoso, es muy probable que ambos entrenadores roten buena parte de sus planteles durante el segundo tiempo, una situación que suele generar más espacios y favorecer las oportunidades de gol, por lo que el mercado el mercado “Ambos equipos anotarán” aparece como la alternativa más sólida.

También se debe señalar que este pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro enfrentamientos.

Nuestra apuesta de valor: un empate luce como un escenario muy probable

Más allá del resultado, tanto Luciano Spalletti como Cristian Chivu utilizarán este compromiso para ajustar detalles antes del inicio de la Serie A. Los dos equipos llegan con buenas sensaciones, atraviesan un momento similar en cuanto a preparación y han demostrado competitividad frente a rivales de máxima exigencia.

Juventus venció al Chelsea, mientras que el Inter igualó frente a Milan y Manchester City, dejando una imagen muy positiva en ambos encuentros. Esa paridad hace pensar en un compromiso equilibrado, donde ninguno asumirá riesgos excesivos y el empate aparece como un desenlace probable.

Cuotas: Juventus vs. Inter

Alineaciones probables: Juventus vs. Inter