Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Binacional vs Sporting Cristal, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 16 de agosto en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina.

Pronósticos: Binacional vs Sporting Cristal





Sporting Cristal gana a cero – 3.60 vía Te Apuesto

– 3.60 vía Te Apuesto Sporting Cristal anota más de 1.5 goles – 1.99 vía Te Apuesto

– 1.99 vía Te Apuesto Total córners Sporting Cristal – Más de 4.5 – 1.65 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Binacional vs Sporting Cristal

El líder, Sporting Cristal, visita a Binacional en un compromiso correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes buscarán su quinta victoria del semestre ante un cuadro local que ganó su último duelo frente a su afición.

Los dirigidos por Paulo Autuori vienen de vencer por la mínima diferencia al Melgar (1-0). Además, los Cerveceros no han recibido un gol en el torneo. Se encuentran en la primera posición con 13 puntos, los mismos que Universitario.

Por su parte, Binacional se ubica en la decimoprimera posición con 5 unidades. Los dirigidos por Claudio Bustamante empataron sin goles en su última presentación con Binacional. Cabe mencionar que este equipo igualó sus dos encuentros en casa.

En el torneo pasado, Sporting Cristal goleó a Binacional (5-0), una historia que podría repetirse por las diferencias entre las plantillas.

Triunfo con valla invicta

Por las actuaciones de Sporting Cristal en el Torneo Clausura, es probable que los celestes consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro victorias de los dirigidos por Autuori en el campeonato.

Además, Binacional no anotó en tres de sus cuatro presentaciones en el Torneo Clausura.

Apuesta 1: Binacional vs Sporting Cristal: Sporting Cristal gana a cero – 3.60 vía Te Apuesto

Goles de los visitantes

Por los antecedentes de Sporting Cristal en el torneo, no extrañaría que los celestes anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro triunfos en el semestre, así como en el partido ante este rival del Torneo Apertura.

Apuesta 2:Binacional vs Sporting Cristal: Sporting Cristal anota más de 1.5 goles – 1.99 vía Te Apuesto

Córners de Sporting Cristal

Ante el estilo de juego que tiene Sporting Cristal, es probable que terminen el duelo con más de 4.5 tiros de esquina. Esto se dio en dos de las presentaciones de los líderes en el Clausura, así como en el enfrentamiento ante Binacional del pasado semestre.

Apuesta 3: Binacional vs Sporting Cristal: Total córners Sporting Cristal – Más de 4.5 – 1.65 vía Te Apuesto

Cuotas: Binacional vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Binacional 3.44 Empate 3.31 Sporting Cristal 2.14

Binacional vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 13 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Binacional, 2 empates y 10 triunfos de Sporting Cristal. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: