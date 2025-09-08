Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Bolivia vs Brasil, correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal de El Alto.

Ambos equipos marcan – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Bolivia vs Brasil

Bolivia se medirá a Brasil en un duelo correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los locales necesitan una victoria y ligar un resbalón en casa de Venezuela para quedarse con el cupo al repechaje, mientras que la Canarinha no tiene nada en juego.

Los del Altiplano llegan con una sola victoria en sus últimas ocho presentaciones, pero en casa tienen un balance de cuatro triunfos y dos empates en sus seis duelos más recientes. La auriverde venció a Chile (2-0) en el pasado encuentro frente a su afición y se ubican en la octava casilla con 17 unidades.

Por su parte, Brasil suma dos victorias consecutivas ante Paraguay (1-0) y Chile (2-0). Además, en su último duelo fuera de casa, los dirigidos por Carlo Ancelotti igualaron sin goles con Ecuador. La Verdeamarela se encuentra en la segunda posición con 28 puntos.

Ante las características de estos equipos, los antecedentes más recientes y la necesidad de Bolivia, se espera un partido abierto. Además, se debe señalar que los visitantes aparecen como favoritos por la calidad de su plantilla.

Goles de ambos equipos

Por todo lo que está en juego, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en el compromiso entre ambos de la primera vuelta. Además, esto se dio en uno de los tres duelos más recientes de Bolivia en casa.

Asimismo, ambos equipos anotaron en cuatro de las anteriores siete presentaciones de la Canarinha en el premundial.

Duelo con varios goles

Por los anteriores resultados, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas ocho presentaciones de la selección del Altiplano. También se dio en los cuatro duelos más recientes entre ambos.

De igual forma, en la fecha anterior se anotaron más de 2.5 goles en el triunfo de Brasil ante Chile (3-0).

Más de 8.5 córners

Por las características de la cancha es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de Bolivia en casa.

Cuotas: Bolivia vs Brasil

Resultado Cuotas Bolivia 2.85 Empate 3.50 Brasil 2.30

Bolivia vs Brasil: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 34 entre ambas selecciones. El balance es de 5 victorias de Bolivia, 4 empates y 24 triunfos de Brasil. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: