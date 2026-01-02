Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Bournemouth vs Arsenal, correspondiente a la jornada 20 de la Premier League que se jugará este sábado 3 de enero en el Vitality Stadium.

Pronósticos: Bournemouth vs Arsenal





Arsenal anota más de 2.5 goles - 2.49 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan - 1.75 vía Te Apuesto

Resultado primer tiempo - Empate - 2.48 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Bournemouth vs Arsenal

Arsenal buscará extender su buen momento cuando se vea las caras con Bournemouth en un encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Premier League. Los Gunners intentarán mantener su ventaja en la cima, mientras que los locales quieren alejarse de la zona baja.

Los dirigidos por Mikel Arteta terminaron el año 2025 con dos triunfos ante Brighton (2-1) y Aston Villa (4-1). Los Gunners tienen una sola derrota en sus diez encuentros más recientes y se ubican en la cima de la clasificación con 45 puntos, cuatro más que Manchester City.

Por su parte, Bournemouth empató cuatro de sus anteriores cinco presentaciones, donde se incluye sus últimos dos partidos en casa. Los dirigidos por Andoni Iraola vienen de igualar con Chelsea (2-2) en Stamford Bridge y se encuentran en la decimoquinta casilla con 23 unidades.

Ante la realidad de cada equipo se espera un nuevo triunfo del Arsenal, que aparece como el equipo favorito. También es probable que el compromiso sea parejo y con varios goles.

Goles del Arsenal

Por el poderío ofensivo del Arsenal, y los problemas en defensa del cuadro local, no extrañaría que los Gunners anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en su último compromiso frente al Aston Villa, así como en dos de los anteriores cinco duelos ante este rival.

Igualmente, es importante señalar que Bournemouth recibió más de 2.5 goles en cuatro de sus últimas cinco derrotas.

Apuesta 1: Bournemouth vs Arsenal: Arsenal anota más de 2.5 goles - 2.49 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan

Por los resultados más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro compromisos del Bournemouth. También esto se dio en las anteriores tres presentaciones del Arsenal.

Asimismo, anotaron ambos equipos en dos de los tres enfrentamientos más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Bournemouth vs Arsenal: Ambos equipos marcan - 1.75 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

El primer tiempo en tres de los anteriores cinco partidos del Bournemouth culminó igualado, por lo que esta historia podría repetirse. Además, eso se dio en dos de las últimas tres presentaciones de los dirigidos por Arteta.

Además, terminó empatado el primer tiempo del duelo más reciente entre ambos clubes.

Apuesta 3: Bournemouth vs Arsenal: Resultado primer tiempo - Empate - 2.48 vía Te Apuesto

Cuotas Bournemouth vs Arsenal





Resultado Cuotas Bournemouth 5.79 Empate 2.49 Arsenal 1.87

Bournemouth vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 19 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Bournemouth, 2 empates y 13 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: