La jornada 31 de la Premier League presenta un duelo de interés táctico entre Bournemouth y Manchester United este 20 de marzo en el Vitality Stadium. Los locales buscan consolidarse en la mitad superior de la tabla, mientras que la visita necesita asegurar puntos para la clasificación a torneos europeos.

Pronósticos del Bournemouth vs Manchester United

Empate - 3.70 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.47 vía Betano

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Puntos clave para el partido Bournemouth vs Manchester United

El Bournemouth es uno de los seis equipos con más de 400 remates en la temporada, promediando 13.93 por partido.

Desde la llegada de Michael Carrick como técnico interino, el Manchester United sería el líder de la Premier League con 22 de 27 puntos posibles.

El Bournemouth ha registrado “ambos equipos anotan” en 19 de sus 30 partidos de liga (63%), la tercera tasa más alta de la división.

El partido de la primera vuelta entre ambos equipos en Old Trafford finalizó con un marcador de 4-4.

Análisis y estado de forma: Bournemouth vs Manchester United

El Bournemouth llega a este encuentro con una racha de 10 partidos sin derrotas, pero su rendimiento se ha caracterizado por la igualdad: acumula 14 empates en la temporada, el registro más alto de la liga. A pesar de su solidez defensiva reciente, con tres de sus últimos cuatro partidos finalizando sin goles, su capacidad ofensiva en casa es notable, habiendo dejado de marcar en solo 4 de 15 encuentros en el Vitality Stadium.

Por su parte, el Manchester United atraviesa un momento excepcional bajo la dirección de Michael Carrick, posicionándose como el equipo con mejores resultados en el tramo reciente de la competencia. Ocupando el tercer lugar, el equipo ha demostrado una gran capacidad goleadora, pero mantiene una vulnerabilidad defensiva que se refleja en los siete goles concedidos en sus últimos diez partidos competitivos.

Nuestra apuesta segura: Empate

La opción del empate presenta un fundamento estadístico sólido. El Bournemouth es el equipo con más empates en la Premier League (14), y siete de ellos han sido en condición de local. Además, sus últimos cuatro partidos de liga terminaron en igualdad. El Manchester United, por su parte, ha empatado tres de sus últimos seis partidos como visitante. El historial reciente también apoya esta tendencia, con tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos finalizando en empate.

Apuesta 1: Bournemouth vs Manchester United: Empate - 3.70 vía Betano

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El mercado “ambos equipos anotan” aporta valor considerando el perfil de ambos conjuntos. El Manchester United ha marcado en sus últimos diez partidos, pero su sistema defensivo sigue siendo permeable. El Bournemouth, a su vez, promedia 1.47 goles por partido en la liga y rara vez se queda sin anotar en su estadio. El antecedente del 4-4 en la primera vuelta y el hecho de que cuatro de los últimos cinco duelos directos vieron goles de ambos lados, refuerzan la viabilidad de esta selección.

Apuesta 2: Bournemouth vs Manchester United: Ambos equipos anotan - 1.47 vía Betano

Comparativa de cuotas Bournemouth vs Manchester United

Resultado Cuotas Bournemouth 3.30 Empate 3.70 Manchester United 2.10

Alineaciones probables Bournemouth vs Manchester United



