Brasil se enfrenta a Haití en la segunda jornada del Grupo C del torneo de 2026. El partido se disputará el viernes 19 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Tras un empate inicial, el equipo brasileño necesita una victoria para encarrilar su clasificación.

Pronósticos del Brasil vs Haití

Victoria de Brasil – 1.10 vía Stake

Ambos equipos no anotan – 1.58 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Brasil vs Haití

Brasil fue líder de su grupo en todas las ediciones del torneo desde 1978 y solo sufrió una derrota en fase de grupos desde 2010.

En su única participación previa en el torneo (1974), Haití concedió 14 goles, la segunda cifra más alta en la historia de la competición.

Haití perdió sus últimos cinco partidos en los que su cuota en el mercado 1×2 superaba el 10.00, anotando un promedio de solo 0.4 goles por encuentro.

Vinicius Jr. fue el jugador más destacado de Brasil en el primer partido, marcando el único gol. Anotó siete goles en sus últimos nueve partidos competitivos.

Análisis y estado de forma: Brasil vs Haití

Brasil llega a este encuentro con la obligación de sumar tres puntos tras un debut vacilante contra Marruecos que terminó en empate 1-1. El equipo de Carlo Ancelotti mostró dificultades para superar la presión rival y dependió de la calidad individual de Vinicius Jr. para rescatar un punto. A pesar de este resultado, la trayectoria general del equipo es positiva, con una sola derrota en sus últimos siete partidos, lo que demuestra una consistencia que se espera que impongan en este partido.

Por su parte, Haití dejó una impresión positiva a pesar de su derrota por 1-0 ante Escocia. El equipo caribeño compitió de manera notable, llegando a superar a su rival en remates totales e igualando su cifra de Goles Esperados (xG). Este rendimiento sugiere que no serán un rival fácil, aunque su falta de contundencia en ataque podría ser un factor limitante frente a una selección de mayor jerarquía. Su derrota ante los escoceses fue la primera en seis partidos oficiales, lo que indica que llegan con un buen momento de forma.

Nuestra apuesta segura: victoria de Brasil

El rendimiento de Brasil en las fases de grupo de los grandes torneos es históricamente sólido. La selección sudamericana rara vez falla en esta instancia y se enfrenta a un oponente considerablemente más débil que el de su debut. La única derrota de Brasil en sus últimos 13 partidos de fase de grupos respalda su favoritismo. Se espera que el potencial ofensivo brasileño, que promedia 2.29 goles en sus últimos siete encuentros, sea suficiente para superar a una defensa haitiana cuyo único arco invicto en los cinco partidos más recientes fue contra Nueva Zelanda.

Apuesta de valor: ambos equipos no anotan

La solidez defensiva fue clave para el éxito de Brasil en la fase de grupos, manteniendo su portería a cero en dos ocasiones en las últimas dos ediciones. Aunque tuvieron problemas iniciales contra Marruecos, el equipo se ajustó y mostró mayor firmeza en la segunda mitad. Desde el inicio del torneo de 2014, Brasil permitió un promedio de solo 8.6 remates por partido en esta fase. Haití, por su parte, no logró marcar contra Escocia, un equipo con un historial defensivo menos robusto que el de Brasil. Estos datos sugieren que un resultado donde solo un equipo anote ofrece un valor considerable.

Comparativa de cuotas: Brasil vs Haití

Alineaciones probables: Brasil vs Haití