Independiente Rivadavia recibe la visita del Fluminense en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Cabe mencionar que la serie está totalmente abierta tras el empate sin goles de la ida.

El equipo argentino viene de perder con Belgrano (2-0) en la Liga Profesional, pero ganó sus últimas dos presentaciones en casa frente a Huracán (2-1) y Estudiantes Río Cuarto (2-1). Además, terminó invicto la fase de grupos como local.

Por su lado, Fluminense volvió el pasado fin de semana al triunfo tras vencer al Palmeiras (3-2) en el Brasileirao. Se espera un duelo muy intenso y parejo.

Pronósticos Independiente Rivadavia vs Fluminense

Más de 8.5 córners – 1.67 vía Betano

vía Ambos equipos anotan – 2.15 vía Betano

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Puntos claves para el partido Independiente Rivadavia vs Fluminense

Anotaron ambos equipos en los siete encuentros más recientes de Independiente Rivadavia en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los anteriores cinco duelos del equipo argentino.

Los últimos dos partidos entre estos clubes terminaron empatados.

Anotaron ambos equipos en tres de las últimas cuatro presentaciones del Flu.

El equipo brasileño solo tiene una derrota en sus diez duelos más recientes.

Análisis y estado de forma: Independiente Rivadavia vs Fluminense

Independiente Rivadavia se enfrenta al Fluminense en el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie se encuentra totalmente abierta luego del empate sin goles en Río de Janeiro.

Los locales dirigidos por Alfredo Berti vienen de caer el fin de semana ante Belgrano (2-0) en la Liga Profesional. Además, ganaron su duelo más reciente en casa (2-1), mientras que en la última presentación frente a su afición del torneo empataron precisamente con Fluminense (1-1).

Por su lado, Fluminense derrotó al Palmeiras (3-2) en su duelo más reciente, pero este equipo empató seis de sus anteriores ocho presentaciones. Es importante señalar que el Flu tiene nueve compromisos sin ganar fuera de casa, donde destacan cuatro empates consecutivos.

Ante el estilo de ambos equipos y las características del partido, se espera un enfrentamiento intenso. También, es probable un partido con varios goles. Los argentinos son favoritos en las apuestas por jugar en casa.

Nuestra apuesta segura: Más de 8.5 córners

En tres de los cinco compromisos más recientes de Independiente Rivadavia se cobraron más de 8.5 córners, donde destaca la ida de esta serie ante Fluminense. Por ese motivo, no extrañaría que esto se volviera a repetir por la necesidad de marcar que tienen ambos equipos.

De igual manera, ese pronóstico se cumplió en los tres encuentros más recientes de Fluminense.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan

Por las características del partido y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Esto se dio en tres de los cinco duelos más recientes de Independiente Rivadavia, así como en sus últimos dos partidos en casa por la Libertadores.

Además, esto se dio en tres de los anteriores cuatro encuentros del Fluminense.

Comparativa de cuotasIndependiente Rivadavia vs Fluminense

Alineaciones probables Independiente Rivadavia vs Fluminense