Universidad Católica y Estudiantes de La Plata definen el pase a los cuartos de final cuando se enfrenten en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores. El compromiso se jugará este martes 18 de agosto en el Claro Arena de Santiago.

Los locales no vieron acción el pasado fin de semana en el torneo chileno. Además, se debe destacar que tienen siete duelos sin perder en casa. Por su lado, Estudiantes de La Plata goleó a Gimnasia en su último compromiso.

Ante las características de ambos equipos y lo que está en juego se espera un compromiso muy parejo.

Pronósticos: Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata

Resultado primera mitad – Empate – 1.93 vía Stake

vía Más de 2.5 goles – 2.45 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata

Anotaron ambos equipos en dos de los cuatro duelos más recientes de los Cruzados .

. En ocho de las últimas diez presentaciones de la Cato se marcaron más de 2.5 goles.

se marcaron más de 2.5 goles. Universidad Católica tiene seis victorias y un empate en sus anteriores presentaciones en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en las últimas dos victorias del cuadro argentino.

El Pincha tiene tres derrotas al hilo fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata

Universidad Católica recibe la visita de Estudiantes de La Plata en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie se encuentra totalmente abierta luego del empate (1-1) en la ida disputada en Argentina.

Los locales, dirigidos por Daniel Garnero, quieren hacer historia. En su último partido frente a su afición, los Cruzados vencieron a Cobresal (2-0) en la Liga chilena. Además, en fase de grupos debitaron cayendo en casa con Boca (1-2), pero en sus otros duelos en casa igualaron con Cruzeiro (0-0) y superaron al Barcelona (2-0).

Por su parte, Estudiantes La Plata cortó el pasado fin de semana una racha de cuatro partidos sin ganar luego de golear en el clásico a Gimnasia de La Plata (4-0). Asimismo, se debe mencionar que en la fase de grupos el Pincha culminó con balance de dos empates y una derrota.

Ante las características del compromiso, y el estilo de ambos equipos, se espera un compromiso igualado e intenso. Los locales son favoritos, pero las cuotas están muy parejas.

Nuestra apuesta segura: empate en el primer tiempo

Por todo lo que está en juego, no extrañaría que el partido sea muy parejo, por lo que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en la anterior presentación de la Universidad Católica en casa.

Además, esto se dio en el último encuentro fuera de casa disputado por Estudiantes en fase de grupos ante Flamengo.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

En ocho de los anteriores diez encuentros de la Católica se marcaron más de 2.5 goles, por lo que esta historia podría repetirse. Ese pronóstico también se cumplió en su compromiso como local ante Boca Juniors en fase de grupos.

De igual forma, en dos de los últimos cinco compromisos del Pincha se superó esa cantidad de goles.

Comparativa de cuotas:Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata

Alineaciones probables: Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata