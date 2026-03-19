El Brighton recibe al Liverpool en el Amex Stadium este 21 de marzo por la jornada 31 de la Premier League. Los pronósticos Brighton vs Liverpool sugieren un favoritismo para el equipo visitante, respaldado por un sólido historial reciente en sus enfrentamientos directos.

Pronósticos del Brighton vs Liverpool

Victoria del Liverpool - 2.26 vía Stake

Empate o Liverpool y entre 2-3 goles en el partido: SÍ - 2.80 vía Stake

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Puntos clave para el partido Brighton vs Liverpool

Liverpool ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos directos contra el Brighton.

En siete de los últimos diez duelos entre ambos, el mercado ‘ambos equipos anotan’ fue una selección ganadora, con un promedio de 3.70 goles por partido.

El Brighton presenta uno de los peores porcentajes de conversión de tiro a gol (10.21%) en la Premier League.

Liverpool ha sufrido solo tres derrotas en sus últimos 18 partidos de liga, demostrando una notable consistencia.

Análisis y estado de forma: Brighton vs Liverpool

El Brighton llega a este encuentro en la 12ª posición, buscando puntos para acercarse a los puestos europeos. A pesar de una temporada irregular, ha mostrado una mejora reciente al ganar tres de sus últimos cuatro partidos de liga. Sin embargo, su capacidad ofensiva ha sido limitada, con solo un jugador alcanzando los dos dígitos en goles esta temporada, un contraste notable con la campaña anterior.

El Liverpool, por su parte, se encuentra en la quinta plaza, en plena disputa por un cupo en la Champions League. El equipo llega tras un empate 1-1 contra el Tottenham, pero su rendimiento general es sólido, con solo tres derrotas en sus últimos 18 compromisos ligueros. Su potencial ofensivo se mantiene como uno de los más altos de la competición, respaldado por su clasificación como el quinto equipo con más goles y el quinto mejor en goles esperados (xG).

Nuestra apuesta segura: Victoria del Liverpool

El historial reciente entre ambos clubes justifica el favoritismo del Liverpool en el mercado 1X2. El equipo visitante ha ganado cinco de los últimos seis partidos contra el Brighton. Además, la consistencia del Liverpool, con solo tres derrotas en 18 partidos de Premier League, contrasta con el rendimiento del Brighton frente a equipos del top cinco esta temporada, donde ha registrado dos derrotas y un empate. La superioridad ofensiva del Liverpool refuerza esta selección como la opción de menor riesgo.

Apuesta 1: Brighton vs Liverpool: Victoria del Liverpool - 2.26 vía Stake

Apuesta de valor: Empate o Liverpool con 2-4 goles

Esta apuesta combinada ofrece una cuota de valor atractiva basada en tendencias estadísticas. Siete de los últimos diez enfrentamientos directos han finalizado con un total de entre dos y cuatro goles. Asimismo, el Liverpool ha evitado la derrota (victoria o empate) en siete de esos diez duelos. La media de goles en los partidos de Liverpool como visitante (3.00) y en los de Brighton como local (2.53) se alinea con este rango, haciendo de esta una opción tácticamente interesante.

Apuesta 2: Brighton vs Liverpool: Empate o Liverpool y entre 2-4 goles en el partido: SÍ - 2.80 vía Stake

Comparativa de cuotas Brighton vs Liverpool

Resultado Cuotas Brighton 3.10 Empate 3.60 Liverpool 2.26

Alineaciones probables Brighton vs Liverpool



