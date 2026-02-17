Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Brujas vs Atlético de Madrid, un duelo correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League que se jugará este miércoles 18 de febrero en el Estadio Jan Breydel.

Pronósticos: Brujas vs Atlético de Madrid

Atlético anota más de 1.5 goles - 1.71 vía Te Apuesto

Menos de 9.5 córners – 1.80 vía Te Apuesto

Gol de Ademola Lookman en cualquier momento - 2.65 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Brujas vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid buscará mostrar todo el poderío ofensivo de su plantilla cuando visite al Brujas de Bélgica en la ida de los playoffs a octavos de final de la competición europea. Cabe mencionar que los locales tienen dos triunfos al hilo, mientras que los colchoneros llegan en medio de un momento muy irregular.

Los belgas tienen cinco victorias en sus seis encuentros más recientes, donde destacan sus últimas dos presentaciones en Champions League. Brujas cerró la fase de liga en la decimonovena posición tras superar al Kairat Almaty (1-4) y al Marsella (3-0). Además, vencieron el fin de semana al Círculo Brujas en la Jupiter League.

Por su parte, Atlético de Madrid llega con dos grandes goleadas en la Copa del Rey, así como dos derrotas consecutivas en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone cayeron el fin de semana con Rayo Vallecano (3-0).

También, se debe mencionar que los colchoneros cerraron la fase de liga en la decimocuarta posición tras empatar con Galatasaray (1-1) y caer con Bodo/Glimt (1-2). En esta ocasión aparecen como favoritos, pero los locales en la actual edición del torneo igualaron en casa con Barcelona (3-3), por lo que intentan repetir esa versión.

Un punto a tomar en consideración es que se esperan varios goles por el estilo de juego que tienen ambos equipos.

Goles colchoneros

Por el poderío ofensivo de los colchoneros y los problemas en defensa del cuadro local no extrañaría que Atlético anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro duelos más recientes dirigidos por Simeone.

Además, Brujas recibió más de 1.5 goles en dos de los anteriores tres compromisos en casa por el torneo.

Apuesta 1: Brujas vs Atlético de Madrid: Atlético anota más de 1.5 goles - 1.71 vía Te Apuesto

Menos de 9.5 córners

En los dos partidos más complicados en casa del Brujas se cobraron menos de 9.5 córners (Arsenal y Barcelona). Por ese motivo, no extrañaría que no se supere esa cifra de tiros de esquina en el duelo ante Atlético de Madrid.

Apuesta 2: Brujas vs Atlético de Madrid: Menos de 9.5 córners - 1.80 vía Te Apuesto

Gol de Lookman

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Ademola Lookman ha mostrado su mejor versión, por lo que podría anotar en cualquier momento. El nigeriano anotó en las últimas dos victorias dirigidas por Simeone.

Es importante señalar que anotó un gol en fase de liga con Atalanta y buscará revancha porque falló un penal ante Brujas en este mismo escenario con la camiseta del cuadro italiano.

Apuesta 3: Brujas vs Atlético de Madrid: Gol de Ademola Lookman en cualquier momento - 2.65 vía Te Apuesto

Cuotas Brujas vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Brujas 3.88 Empate 3.62 Atlético de Madrid 1.90

Brujas vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 8 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Club Brujas, 2 empates y 3 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: