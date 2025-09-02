Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Bulgaria vs España, correspondiente a la primera jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski.

España anota más de 2.5 goles

Lamine Yamal marcará en cualquier momento

Primera parte – Más de 1.5 goles

Análisis de apuestas Bulgaria vs España

Bulgaria se medirá a España en un duelo correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. La Furia Roja buscará imponer toda la categoría de su plantilla, mientras que los locales intentarán dar la sorpresa.

España viene de perder en penales la final de la UEFA Nations League frente a Portugal, aunque cabe mencionar que los dirigidos por Luis de la Fuente tienen 20 partidos sin caer en los 90 minutos desde un amistoso con Colombia previo a la Eurocopa 2024.

Por su parte, Bulgaria llega con cinco compromisos sin ganar. El balance es de tres derrotas y dos empates. En su anterior compromiso, los búlgaros cayeron frente a Grecia (4-0) en un amistoso realizado el pasado mes de junio.

Ante las diferencias entre las plantillas, y el buen momento de los jugadores españoles, se espera una victoria de La Furia Roja.

Goles de España

Es probable que los campeones de Europa anoten más de 2.5 goles por el poderío ofensivo de la selección española y el antecedente más reciente de Bulgaria. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco duelos más recientes de los dirigidos por Luis de la Fuente.

Asimismo, Bulgaria recibió más de 2.5 goles en dos de sus cuatro derrotas.

Apuesta 1: Bulgaria vs España: España anota más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

Gol de Lamine

Lamine Yamal llega en muy buen momento, por lo que podría anotar en cualquier momento. La estrella del Barcelona viene de marcar en dos de los tres compromisos disputados en la temporada por el conjunto dirigido por Hansi Flick.

Además, Lamine anotó en dos de los anteriores tres encuentros de la selección española dirigida por Luis de la Fuente.

Apuesta 2:Bulgaria vs España: Lamine Yamal marcará en cualquier momento – 2.15 vía Stake

Goles en el 1T

Ante los grandes jugadores en ataque que tiene España, y los problemas defensivos de Bulgaria, no extrañaría que se anoten más de 1.5 goles en el 1T. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cinco encuentros de los campeones de la Eurocopa.

De igual forma, esto se dio en dos de las pasadas cuatro presentaciones de los búlgaros.

Apuesta 3: Bulgaria vs España: Primera parte – Más de 1.5 goles – 2.25 vía Stake

Cuotas: Bulgaria vs España

Resultado Cuotas Bulgaria 28.00 Empate 10.00 España 1.09

Bulgaria vs España: Enfrentamientos directos

Este será el sexto entre ambas selecciones. El balance es de 1 victoria de Bulgaria y 4 triunfos de España. Los resultados de los últimos tres partidos fueron los siguientes: