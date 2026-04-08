Tabla comparativa

Categoría Detalles Bono de Bienvenida Hasta 6.360 PEN + 150 FS en 4 depósitos. Mínimo depósito de 40 soles. Juego Principal Tragamonedas, ruleta, blackjack, juegos de mesa y casino en vivo. Tipos de Juego Tragamonedas, juegos de mesa, ruleta, blackjack, baccarat, juegos de casino en vivo. Seguridad del Sitio Plataforma intuitiva y accesible; protección mediante tecnología de codificación. Número de Licencia 1668/JAZ de Curaçao eGaming (CEG). Proveedores de Software Múltiples reconocidos, entre ellos iSoftBet, Endorphina, BGaming, Thunderkick, etc. Organizaciones de Juego Responsable Ninguna, pero cuenta con herramientas de auto-limitación. Métodos de Pago Tarjetas Visa y Mastercard, PagoEfectivo, Yape, BCP, Interbank, Scotiabank, cajas municipales. Año de Creación 2007 Idiomas Disponibles Español, Portugués, Inglés, y muchos otros más. Horario y Canales de Atención al Cliente Atención 24 horas, chat en vivo, correo electrónico (info-es@1xbet-team.com), y línea telefónica (080150418). Apuestas Máximas/Mínimas Mínimo depósito de 41 soles; mínimo y máximo de apuesta depende del juego. Plazos de Retirada y Depósito Depósitos: menos de 15 minutos; Retiros: hasta 48 horas. Valoración 1xBet posee un buen bono y un buen catálogo de juegos, pero su interfaz, aunque bien organizada, puede llegar a ser un poco lenta. 4/5

1xbet Casino se ha establecido como una de las opciones preferidas para los apostadores en Perú, ofreciendo una experiencia completa y emocionante en el mundo de las apuestas en línea. Con una amplia gama de juegos que abarca desde tragamonedas hasta juegos de mesa y un casino en vivo vibrante.

El bono de bienvenida de 1xbet es una de las características más atractivas de la plataforma y está diseñado para maximizar la emoción desde el primer depósito. Si estás interesado en descubrir más sobre lo que este casino tiene para ofrecer, ¡sigue leyendo para conocer todos los detalles de sus bonificaciones, juegos y servicios!

Criterios que utilizamos para evaluar el casino

Para evaluar 1xbet Casino, consideramos varios criterios esenciales: el catálogo de juegos disponibles, la variedad y calidad de sus ofertas y promociones, la eficiencia y disponibilidad de su atención al cliente, y la diversidad y accesibilidad de sus métodos de pago y retiro.

Criterios de evaluación:

Selección de juegos

Bonos de bienvenida

Métodos de pago

Rapidez en pagos y retiradas

Seguridad

Licencias

Juego justo

Atención al cliente

Juego móvil

Aplicaciones de casino

Cómo registrarse y crear una cuenta en 1xBet

Crear una cuenta en 1xBet es un proceso sencillo y rápido que te permitirá disfrutar de todas las ofertas y juegos disponibles. Sigue estos simples pasos para registrarte y empezar a jugar.

Visita el sitio web de 1xBet: Accede a la página principal de 1xBet desde tu navegador. Haz clic en “Registro”: Encuentra el botón de registro en la esquina superior derecha de la pantalla. Elige tu método de registro: Selecciona entre registro por número de teléfono, correo electrónico, redes sociales o un solo clic. Completa la información requerida: Llena los campos necesarios con tus datos personales. Registra tu número telefónico: Durante el registro, es necesario registrar tu número telefónico para optar por el bono de bienvenida para casino. Acepta los términos y condiciones: Lee y acepta los términos y condiciones de 1xBet. Confirma tu registro: Revisa tu información y confirma para finalizar el proceso de registro. Haz un primer depósito para obtener el bono: ¡Listo! Ahora estás registrado, con un bono, y listo para comenzar a explorar y disfrutar de las promociones y juegos en 1xBet.

Bono de bienvenida de 1xBet

El bono de bienvenida de 1xbet para casino te brinda la opción de obtener hasta 6.360 PEN + 150 FS en 4 depósitos, gracias al código promocional 1xbet. El monto mínimo de depósito es de 40 soles para obtener la primera parte del bono y de 60 soles para las partes siguientes.

Es importante que conozcas la forma de activar este bono de bienvenida, ya que el bonus de casino 1xbet no es el único disponible de la casa de apuestas. Existen otros bonos de primer depósito y por ello deberás realizar una configuración previa.

Términos y condiciones del bono de bienvenida:

Bono de 4 partes.

Depósito mínimo para obtener el primer bono: 40 PEN.

Depósito mínimo para obtener los bonos 2, 3 y 4: 60 PEN.

Todos los bonos tienen un requisito de apuesta de 35x.

Otras ofertas de 1xBet

Además del bono de bienvenida, 1xBet ofrece otras promociones regulares para mantener a sus usuarios comprometidos y recompensados. Estas ofertas incluyen giros gratis, promociones semanales y beneficios exclusivos para jugadores VIP.

Giros gratis en el 10° depósito

1xBet recompensa a sus jugadores recurrentes con giros gratis al realizar su décimo depósito. Después de efectuar un depósito mínimo de 40 soles, los giros gratis serán acreditados a tu cuenta en un plazo de 15 minutos, permitiéndote disfrutar de más oportunidades para ganar.

Viernes de la suerte

Cada viernes, 1xBet ofrece una promoción especial donde los jugadores pueden obtener un retorno del 100% de su depósito. Esta oferta está disponible para depósitos realizados entre las 00:00 y las 23:59 horas. Es una excelente oportunidad para aumentar tu saldo y prolongar tu diversión.

Devolución VIP en Casino

1xBet cuenta con una sección VIP que ofrece un programa de lealtad con 8 niveles. Los jugadores VIP disfrutan de incentivos especiales como devoluciones en sus apuestas, atención exclusiva, y otras mejoras que elevan su experiencia de juego a un nivel superior dependiendo de su rango VIP.

1xbet Casino Bono de Bienvenida

Sección de juegos de 1xBet

La sección de juegos de 1xBet ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa y un casino en vivo. Con miles de títulos disponibles, los jugadores pueden disfrutar de una experiencia de juego rica y diversa, garantizando horas de entretenimiento.

Tragamonedas de 1xBet

1xBet cuenta con una impresionante selección de más de mil juegos de tragamonedas, desde títulos clásicos hasta los más modernos. Juegos como Wild Fruits, Diamond Slots y Secret Case son algunas de las opciones populares que los jugadores pueden disfrutar, garantizando diversión y grandes oportunidades de ganar.

Mesa de casino de 1xBet

La mesa de casino de 1xBet ofrece una experiencia de juego sofisticada con una variedad de juegos de mesa clásicos. Los jugadores pueden disfrutar de blackjack, poker, bingo y dados. Recomendamos probar el 1xBet Blackjack para una experiencia auténtica y emocionante en cada partida.

Casino en vivo de 1xBet

El casino en vivo de 1xBet brinda la emoción de los juegos en tiempo real, permitiendo a los jugadores apostar y ver los resultados en directo. Juegos como la ruleta, la ruleta de la suerte y baccarat son altamente recomendados para quienes buscan una experiencia de casino realista y dinámica.

Mejores juegos de 1xBet

En esta sección, te presentaremos los juegos de casino más destacados que 1xBet tiene para ofrecer. Aquí descubrirás una selección de juegos que no puedes dejar de probar, incluyendo títulos exclusivos y aquellos que forman parte de sus promociones y bonos especiales.

Reliquiary of Ra

Reliquiary of Ra es una tragamonedas con temática del antiguo Egipto, desarrollada por Barbara Bang. Este juego cuenta con 5 carretes y 10 líneas de pago, y ofrece emocionantes características como la función de Compra de Bonos, Símbolos Expansivos y Giros Gratis.

Además, este juego viene dentro de los giros gratis del bono de bienvenida de 1xBet, ofreciendo giros gratis que aumentan su valor y atractivo para los nuevos jugadores. Por lo que te recomendamos Reliquiary of Ra para aprovechar al máximo esta oferta.

Juicy Fruits 27 Ways

Juicy Fruits 27 Ways es una tragamonedas de estilo clásico de frutas creada también por el estudio Barbara Bang. Con un RTP de 95.35% y una ganancia máxima de 810 veces la apuesta, este juego ofrece 27 formas de alinear jugosas frutas. Al obtener 3 Scatters, se activa la Rueda de Bonificación, donde puedes ganar hasta 500 veces tu apuesta.

Además, esta tragamonedas también es parte de las jugadas gratis del bono de bienvenida de 1xBet, lo que añade aún más valor a esta promoción. Por eso te recomendamos también jugar al Juicy Fruits 27 Ways para aprovechar al máximo tu bono de bienvenida y disfrutar de la emoción de grandes ganancias potenciales.

1xbet Casino

Compatibilidad móvil y app de 1xBet

1xBet cuenta con una aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iOS, lo que permite a los usuarios disfrutar de sus juegos favoritos en cualquier lugar. Los usuarios de Android pueden descargar la app mediante un archivo apk, mientras que los de iOS pueden encontrarla directamente en el App Store.

La plataforma web de 1xBet es altamente compatible con diversos navegadores móviles, incluyendo Chrome, Safari y Opera. Esto garantiza que los jugadores puedan acceder a la amplia gama de juegos y servicios de 1xBet desde sus dispositivos móviles sin importar el sistema operativo que utilicen.

Seguridad y licencias de 1xBet

1xBet se toma muy en serio la seguridad y protección de sus jugadores, por lo que cuenta con licencias de juegos de renombre, garantizando un entorno de juego justo y seguro. Además, implementa tecnología avanzada para proteger los datos personales y financieros de sus usuarios, cumpliendo con el estándar GDPR para la protección de datos.

Métodos de seguridad de 1xBet:

Licencia de juegos 1668/JAZ de Curaçao eGaming (CEG)

Tecnología de cifrado SSL (Secure Socket Layer)

Normativas “CONOZCA A SU CLIENTE” (KYC)

Cumplimiento con el estándar GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)

Métodos de Pago de 1xBet

1xBet ofrece una amplia gama de opciones de pago que incluyen transferencias bancarias, pagos en efectivo y tarjetas. Los depósitos y retiros a través de bancos locales como Interbank y Scotiabank. Los tiempos de transacción varían, con depósitos generalmente inmediatos y retiros que pueden demorar hasta 7 días, dependiendo del método.

Por otro lado, 1xBet también acepta una gran variedad de criptomonedas y monederos digitales. Desde Bitcoin y Ethereum hasta TRON y Dogecoin, las transacciones con criptomonedas son rápidas, con tiempos de procesamiento de solo 15 minutos. Además, los monederos digitales como Skrill y Neteller ofrecen transferencias instantáneas, brindando flexibilidad y conveniencia para los jugadores.

Método de Pago Depósito Mínimo Retiro Mínimo MasterCard 20.41 PEN 20 PEN Visa 5.16 PEN 20 PEN Jeton Wallet 5 EUR 10 EUR Skrill 2 EUR 10 EUR AstroPay Card 1.00 USD 1.50 USD AirTM 1.00 USD 1.50 USD MuchBetter 1.00 USD 1.50 USD WebMoney 3 PEN 10 PEN Neteller 4 EUR 5 EUR ecoPayz 6 USD 12 USD Interbank Peru 20 PEN 20 PEN Scotiabank 20 PEN 20 PEN BBVA Continental 20 PEN 20 PEN Ethereum 50 USD 1.50 USD Solana 1 USD 1.50 USD TRON 1 USD 1.50 USD Bitcoin Cash 1 USD 1.50 USD XRP 1 USD 1.50 USD Litecoin 1 USD 1.50 USD Dogecoin 1 USD 1.50 USD SHIBA INU 1 USD 1.50 USD

Canales de atención de 1xBet

1xBet ofrece una variedad de canales de atención al cliente para resolver cualquier duda o inconveniente de manera eficiente. Los usuarios pueden comunicarse a través de chat en vivo, correo electrónico, y teléfono. La atención está disponible las 24 horas del día, brindando soporte en español y asegurando que los jugadores reciban ayuda oportuna en cualquier momento.

Método de contacto Detalles Chat en vivo Disponible 24 horas, con tiempos de respuesta rápidos. Correo electrónico info-es@1xbet-team.com; respuesta puede tardar hasta 48 horas. Teléfono Línea de atención: 080150418; disponible las 24 horas del día.

Juego responsable en 1xBet

1xBet se compromete con el juego responsable ofreciendo herramientas para ayudar a los jugadores a controlar su actividad. Aunque no está asociado con organizaciones específicas de juego responsable, proporciona diversas opciones para gestionar el tiempo y los gastos en el sitio, promoviendo una experiencia de juego segura y controlada.

Métodos de juego responsable:

Límites de depósito: Permite establecer un límite en la cantidad de dinero que se puede depositar en un período específico.

Permite establecer un límite en la cantidad de dinero que se puede depositar en un período específico. Límites de pérdida: Ofrece la opción de fijar un límite en las pérdidas totales durante un período.

Ofrece la opción de fijar un límite en las pérdidas totales durante un período. Autoprohibición: Brinda la posibilidad de autoexcluirse de la plataforma por un tiempo determinado.

Brinda la posibilidad de autoexcluirse de la plataforma por un tiempo determinado. Recordatorios de tiempo: Envía notificaciones para recordar a los jugadores el tiempo transcurrido jugando.

Pros y Contras de 1xBet

1xBet se presenta como una opción sólida en el mundo de las apuestas en línea, destacándose por su amplia gama de juegos y promociones atractivas. Sin embargo, como toda plataforma, tiene sus fortalezas y debilidades. En esta sección, exploraremos los pros y contras de 1xBet para ayudarte a tomar una decisión informada sobre si esta casa de apuestas es adecuada para ti.

Pros Contras Amplia gama de métodos de pago y retiro El sitio web puede ser lento en ocasiones. Buena categorización de juegos y secciones Ofertas y bonos de bienvenida atractivos Gran variedad de juegos disponibles

Pros

1xBet destaca por su gran cantidad de métodos de pago y retiro, ofreciendo múltiples opciones para facilitar la gestión de fondos. Además, la plataforma cuenta con una excelente categorización de juegos, que permite una navegación intuitiva. Las ofertas y bonos de bienvenida son muy atractivos, brindando a los nuevos jugadores oportunidades significativas para maximizar su experiencia. La gran variedad de juegos disponibles, desde tragamonedas hasta juegos en vivo y de mesa, asegura que siempre haya algo interesante para todos los gustos.

Contras

A pesar de sus muchas ventajas, 1xBet presenta un inconveniente significativo: su sitio web puede ser bastante lento en ocasiones. Aunque la plataforma está bien organizada, esta lentitud puede afectar la experiencia del usuario, especialmente durante momentos de alta demanda o al acceder a ciertas secciones del sitio.

¡Dale Play a la diversión en 1xBet!

Si buscas una experiencia de casino completa con una gran variedad de juegos y promociones, 1xBet es tu mejor opción. Aprovecha su atractivo bono de bienvenida de hasta 6.360 PEN + 150 FS en 4 depósitos para comenzar con ventaja. ¡No esperes más y empieza a ganar hoy mismo!

Si te gustó 1xBet te recomendamos...

Si te ha gustado la experiencia en 1xBet, pero deseas explorar otras opciones con características similares, aquí te recomendamos tres buenos casinos que también destacan por su variedad de juegos, bonos atractivos y plataformas sólidas. A continuación, te presentamos Betsafe, Betsson y Bet365, basándonos en las fortalezas y debilidades de 1xBet.

Betsafe: El casino Betsafe es una excelente opción para quienes buscan una experiencia de apuestas segura y confiable. Con una interfaz amigable y bien organizada, Betsafe ofrece una amplia gama de juegos de casino, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa y un casino en vivo de alta calidad. Además, cuenta con un sólido bono de bienvenida y promociones regulares para mantener el interés de los jugadores.

Betsson: La casa de juegos Betsson es otro casino que no puedes dejar de considerar si te ha gustado 1xBet. Con una larga trayectoria en la industria, Betsson se distingue por su robusta oferta de juegos y un servicio de atención al cliente altamente eficiente. Su bono de bienvenida es competitivo, y la plataforma es fácil de navegar, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida.

Bet365: El casino Bet365 es un gigante en el mundo de las apuestas, reconocido por su amplia gama de opciones tanto en casino como en apuestas deportivas. Su plataforma es una de las más completas y fiables, ofreciendo desde tragamonedas y juegos de mesa hasta un extenso casino en vivo. Bet365 también destaca por sus atractivas promociones y un servicio al cliente disponible y eficiente.

Preguntas frecuentes sobre 1xBet

En esta sección de preguntas frecuentes sobre 1xBet, abordaremos algunas de las dudas más comunes que pueden surgir al usar este popular casino en línea. Desde cómo reclamar el bono de bienvenida hasta los tiempos de retiro, aquí encontrarás respuestas rápidas y claras para ayudarte a disfrutar al máximo de tu experiencia en este casino.

¿Cómo puedo obtener el bono de bienvenida en 1xBet?

Para obtener el bono de bienvenida en 1xBet, debes registrarte en la plataforma y realizar un depósito mínimo de 40 soles para su primer bono, y de al menos 60 soles para su segundo bono. Asegúrate de activar el bono en la configuración de tu cuenta y usar el código promocional, si es necesario. El bono incluye hasta hasta 6.360 PEN + 150 FS en 4 depósitos.

¿Qué tipos de juegos ofrece 1xBet Casino?

1xBet Casino ofrece una amplia variedad de juegos, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa como blackjack y póker, ruleta, y un casino en vivo con opciones como baccarat y la ruleta de la suerte.

¿Es seguro jugar en 1xBet?

Sí, 1xBet cuenta con una licencia de Curaçao eGaming (CEG) y emplea medidas de seguridad para proteger las transacciones y la información personal de los usuarios.

¿Puedo jugar en 1xBet desde mi móvil?

Sí, 1xBet es compatible con dispositivos móviles a través de su página web optimizada para móviles. Además, ofrece una aplicación móvil para Android e iOS, aunque en Android debe descargarse mediante un archivo APK.

¿Cómo puedo contactar al servicio de atención al cliente de 1xBet?

Puedes contactar al servicio de atención al cliente de 1xBet a través de chat en vivo, correo electrónico (info-es@1xbet-team.com) o llamando al 080150418. El soporte está disponible las 24 horas del día en español.