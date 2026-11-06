Los pronósticos de Chankas vs Alianza Lima reflejan un favorito claro en la escuadra blanquiazul. Analizamos los datos estadísticos para identificar las opciones más eficientes en los mercados de apuestas de este encuentro.

Este duelo corresponde a la jornada 16 de la Liga 1 peruana. El partido se disputará el domingo 8 de noviembre en el Estadio Los Chankas. Las cuotas de Chankas vs Alianza Lima ponen a los íntimos con necesidad del triunfo para seguir escalando en la tabla y acercarse más a los líderes.

Pronósticos de Chankas vs Alianza Lima

Victoria de Alianza - 1.72 vía 1xbet

Victoria de Alianza y más de 2.5 goles - 2.52 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Chankas vs Alianza Lima

Alianza domina el historial: ganó los últimos cinco enfrentamientos ante Los Chankas.

Eryc Castillo, goleador blanquiazul: suma 10 tantos en el Torneo Clausura y es una de las principales armas ofensivas.

Los Chankas llegan con dudas: acumulan tres partidos consecutivos sin ganar.

Diferencia ofensiva: Alianza registra 22 goles en el Clausura, mientras que Los Chankas suman 14.

Análisis y estado de forma: Chankas vs Alianza Lima

Los Chankas llegan a este compromiso con la necesidad de recuperar su mejor versión. El conjunto de Andahuaylas empató 0-0 ante Deportivo Moquegua en su última presentación y acumula tres encuentros consecutivos sin ganar. Además, necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2027, por lo que buscará aprovechar su localía.

Por su parte, Alianza Lima llega motivado tras vencer 1-0 a Cienciano y encadena tres victorias en sus últimos cinco partidos del campeonato. El equipo de Pablo Guede tiene mayor regularidad ofensiva y cuenta con Erick Castillo, su principal goleador del Clausura. Los blanquiazules también tienen a su favor el historial reciente, con cinco triunfos consecutivos frente a Los Chankas.

Nuestra apuesta segura: victoria de Alianza Lima

La victoria de Alianza Lima es nuestra apuesta segura para este encuentro. El equipo blanquiazul llega con mejores argumentos futbolísticos, mayor poder ofensivo y un historial reciente favorable frente a Los Chankas, a quienes derrotó en sus últimos cinco enfrentamientos. Aunque jugar en Andahuaylas representa una dificultad por la altura, la calidad individual de jugadores como Erick Castillo y la necesidad de sumar tres puntos respaldan el favoritismo del conjunto dirigido por Pablo Guede.

Apuesta de valor: victoria de Alianza Lima y más de 2.5 goles

La apuesta victoria de Alianza Lima y más de 2.5 goles ofrece una cuota de valor interesante para este compromiso. El conjunto blanquiazul tiene argumentos ofensivos para imponerse, especialmente por la velocidad de Erick Castillo y su capacidad para generar peligro en el último tercio. Además, Los Chankas suelen hacerse fuertes en Andahuaylas, por lo que podrían contribuir al marcador. Esperamos un partido abierto, con oportunidades para ambos equipos y al menos tres goles en total.

Comparativa de cuotas: Chankas vs Alianza Lima

Alineaciones probables: Chankas vs Alianza Lima