Cienciano se medirá a Melgar en un encuentro de la fase previa de la Copa Sudamericana que se disputará este jueves 5 de marzo en el Cusco. El equipo ganador avanzará a la fase de grupos. En los mercados de apuestas no hay un favorito claro.

Pronósticos: Cienciano vs Melgar

Ambos equipos marcan - 1.63 vía Te Apuesto

Resultado Primera Mitad - Empate – 2.18 vía Te Apuesto

Puntos claves para el partido Cienciano vs Melgar





Melgar ganó cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos.

Anotaron ambos equipos en los anteriores dos enfrentamientos en el Cusco.

En tres de los últimos cuatro partidos de Cienciano se marcaron más de 2.5 goles.

Los rojinegros llegan con dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Melgar

Cienciano recibe la visita de Melgar en partido correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana. El equipo que consiga la victoria clasificará a la ronda de grupos de la competición continental.

Cabe mencionar que Melgar derrotó a Cienciano (2-0) en los últimos dos enfrentamientos, donde se incluye la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, pero en esta ocasión el duelo será en el Cusco, por lo que se espera una historia diferente.

Los locales tienen dos duelos al hilo sin perder. Los dirigidos por Horacio Melgarejo vienen de vencer al Deportivo Garcilaso (2-3) y empataron con Alianza Atlético (1-1) en la última presentación en casa por el Torneo Apertura.

Por su parte, Melgar intentará levantar cara porque viene de caer en sus anteriores dos presentaciones ante FC Cajamarca (3-1) y Los Chankas (1-2). Su última victoria como visitante fue ante Sporting Cristal en la fecha 2 del Apertura de la Liga 1.

Todo apunta a un partido igualado y muy luchado. En las apuestas, Cienciano es favorito por jugar en casa, pero las cuotas están muy parejas.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro compromisos de Cienciano. También se dio en las últimas dos presentaciones del Melgar.

Asimismo, es importante tomar en consideración que anotaron ambos equipos en los pasados dos enfrentamientos entre Cienciano y Melgar en el Cusco.

Apuesta 1: Cienciano vs Melgar: Ambos equipos marcan - 1.63 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Empate en la primera parte

Al tratarse de una serie a partido único se espera un enfrentamiento muy parejo. Por ese motivo, no extrañaría que el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos entre ambos, donde se incluyen dos duelos en este escenario.

Además, terminó igualada la primera parte en la anterior presentación de Cienciano ante su público y en una de las dos visitas de los rojinegros en la temporada.

Apuesta 2: Cienciano vs Melgar: Resultado Primera Mitad - Empate – 2.18 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Cienciano vs Melgar

Resultado Cuotas Ciencano 2.54 Empate 3.26 Melgar 2.78

Alineaciones probables Cienciano vs Melgar

Cienciano: Espinoza, Aguilas, Núñez, Becerra, Martinich; Barreto, Robles, Bandiera, Hohberg, Souza y Garcés.

Melgar: Caceda; Zegarra, Alcantar, Deneumostier, Lazo; Tandazo, Orzán, Salas, Bondacahar; Cuesta y Vidales.