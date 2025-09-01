Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Colombia vs Bolivia, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Pronósticos: Colombia vs Bolivia





Colombia gana a cero – 1.69 vía Te Apuesto

– 1.69 vía Te Apuesto Menos de 3.5 goles – 1.64 vía Te Apuesto

– 1.64 vía Te Apuesto Luis Díaz – Gol en cualquier momento – 1.72 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Colombia vs Bolivia

Colombia recibe la visita de Bolivia en un partido correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los Cafeteros buscan un triunfo que les permita asegurar el cupo directo, mientras que la selección del Altiplano necesita sumar para seguir en la lucha por clasificar al repechaje.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se encuentran en la sexta casilla con 22 puntos, ya que igualaron con Perú y con Argentina sin goles. Cabe mencionar que Colombia tiene tres empates consecutivos. Además, su última victoria fue en la jornada 10 ante Chile (4-0).

Por su parte, Bolivia viene de caer ante Venezuela (2-0) y de superar por el mismo marcador a Chile en casa (2-0). Los del Altiplano se ubican en la octava casilla con 17 unidades, solo una por debajo de Venezuela.

Un punto a tomar en cuenta es que Colombia derrotó a Bolivia en todos los enfrentamientos en casa por el premundial. También se debe señalar que los bolivianos solo sumaron como visitantes ante Chile (1-2), mientras que el resto de sus presentaciones terminaron en derrota.

Por las diferencias entre las selecciones, y la necesidad que tiene Colombia de sellar su pasaporte al Mundial 2026, se espera un triunfo de unos Cafeteros que llegan como claros favoritos.

Victoria con valla invicta

Por los anteriores resultados de estos equipos, no extrañaría que Colombia consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro triunfos de los Neogranadinos, mientras que en el partido en casa de la fecha pasada, los de Lorenzo dejaron la valla invicta.

Asimismo, Bolivia no anotó en tres de sus cuatro duelos más recientes como visitante. También esto se dio en los siete partidos entre ambos por las Eliminatorias Sudamericanas.

Apuesta 1: Colombia vs Bolivia: Colombia gana a cero – 1.69 vía Te Apuesto

Menos de 3.5 goles

Por los antecedentes, no extrañaría que se anoten menos de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos de los cafeteros frente a su afición. Asimismo, esto se dio en las anteriores tres presentaciones de los bolivianos.

De igual manera, se anotaron menos de 3.5 goles en los cinco duelos más recientes entre ambos.

Apuesta 2:Colombia vs Bolivia: Menos de 3.5 goles – 1.64 vía Te Apuesto

Olfato goleador

El jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz, es la gran estrella de la selección colombiana y la referencia ofensiva. Por ese motivo, no extrañaría que anote un gol en cualquier momento ante Bolivia.

Cabe mencionar que “Lucho” marcó en tres de los anteriores cuatro encuentros de Colombia, donde se incluye el empate con Argentina (1-1) en la pasada doble fecha.

Apuesta 3: Colombia vs Bolivia: Luis Díaz – Gol en cualquier momento – 1.72 vía Te Apuesto

Cuotas: Colombia vs Bolivia

Resultado Cuotas Colombia 1.16 Empate 7.11 Bolivia 18.34

Colombia vs Bolivia: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 34 entre ambas selecciones. El balance es de 16 victorias para Colombia, 10 empates y 7 triunfos de Bolivia. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: