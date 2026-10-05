Colombia vs. Perú se enfrentan este martes 6 de octubre por un nuevo amistoso internacional de la fecha FIFA. La ‘Bicolor’ buscará cerrar su gira por Norteamérica con una mejor imagen después de la derrota ante Canadá, mientras que el conjunto cafetero llega tras empatar con México y caer frente a Paraguay.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami y será una nueva prueba para el proceso de Mano Menezes, quien continúa evaluando jugadores y alternativas de cara al próximo ciclo internacional. Colombia, por su parte, parte como favorita en las casas de apuestas.

Pronósticos Colombia vs Perú

Menos de 2.5 goles — Cuota: 1.79 vía 1xbet

— Cuota: Colombia gana — Cuota: 1.44 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Colombia vs Perú

Perú llega con dos derrotas y un empate en sus tres amistosos de esta fecha FIFA.

Colombia no tiene victorias en esta ventana internacional.

Perú solo ha ganado dos de sus últimos 10 partidos.

El último enfrentamiento entre ambos terminó en un empate sin goles en Barranquilla.

Se anotaron menos de 2.5 goles en los anteriores tres duelos entre ambos.

No anotaron ambos equipos en cinco de los seis partidos más recientes de Colombia.

Análisis y estado de forma: Colombia vs Perú

Además, Néstor Lorenzo trabaja con una convocatoria renovada después del Mundial 2026, en la que destacan ausencias como la de James Rodríguez, ya retirado de la selección.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

Apuesta de valor: Colombia gana

Finalmente, el favoritismo de Colombia tiene sentido por la diferencia de plantel y el rendimiento que mostró la selección durante el Mundial 2026.

Aunque la ‘Tricolor’ todavía no ha ganado en esta fecha FIFA, enfrenta a una selección peruana que viene de perder 4-1 contra Estados Unidos y 2-0 frente a Canadá. Los dirigidos por Lorenzo también cuenta con jugadores de mayor experiencia internacional y rodaje. Por eso, el triunfo colombiano es el pronóstico más directo, aunque con una cuota menor que las otras alternativas.

Comparativa de cuotas Colombia vs Perú

Alineaciones probables Colombia vs Perú