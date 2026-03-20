Comerciantes Unidos se enfrenta a Universitario en un duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Ambos equipos vienen de ganar en la jornada pasada. Los cremas quieren ganar y ligar un resbalón de los líderes para escalar a la cima.

Pronósticos: Comerciantes Unidos vs Universitario

Ambos equipos marcan – 2.08 vía Te Apuesto

Universitario anota más de 1.5 goles - 1.98 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido: Comerciantes Unidos vs Universitario

Anotaron ambos equipos en los tres partidos de la U como visitante.

Universitario perdió su último duelo fuera de casa (3-1 vs Los Chankas).

El duelo entre ambos en este escenario de la temporada pasada terminó empatado (1-1).

Se marcaron más de 2.5 goles en los anteriores tres compromisos de Comerciantes Unidos.

Análisis y estado de forma: Comerciantes Unidos vs Universitario

Comerciantes Unidos recibe la visita de Universitario en duelo de la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales intentarán mostrar su mejor versión ante un equipo tricampeón que quiere mantenerse cerca del liderato.

En este partido de Comerciantes Unidos vs Universitario, los locales buscarán dar la sorpresa. Los dirigidos por Antonio Mur vienen de vencer a FC Cajamarca (3-4). Mientras que en el último compromiso en casa cayeron ante UTC (1-2). Se encuentran en la octava casilla con 10 puntos.

Por su lado, Universitario se ubica en la tercera posición con 14 puntos, tres menos que los líderes. Los dirigidos por el español Javier Rabanal derrotaron en la fecha pasada a UTC (2-0) y en el anterior partido fuera de casa perdieron con Los Chankas (3-1).

Es importante tomar en consideración que los tricampeones ganaron cuatro de los anteriores cinco duelos. En esta ocasión, se espera otra victoria de la U en este duelo Comerciantes Unidos vs Universitario. También se espera un enfrentamiento con varios goles.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Por las actuaciones más recientes, es probable que anoten los dos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis duelos de Comerciantes Unidos. Además, esto se dio en tres de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Asimismo, esto se dio en las tres presentaciones de Universitario fuera de casa.

Apuesta 1: Comerciantes Unidos vs Universitario: Ambos equipos marcan - 2.08 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: goles de la U

Ante el poderío ofensivo de Universitario, es probable que los dirigidos por Rabanal anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las siete presentaciones de los cremas en el Torneo Apertura.

Además, Comerciantes Unidos recibió más de 1.5 goles en sus tres derrotas.

Apuesta 2: Comerciantes Unidos vs Universitario: Universitario anota más de 1.5 goles - 1.98 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Comerciantes Unidos vs Universitario









Resultado Cuotas Comerciantes Unidos 5.30 Empate 3.29 Universitario 1.79

Alineaciones probables: Comerciantes Unidos vs Universitario