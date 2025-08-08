Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Crystal Palace vs Liverpool, correspondiente a la Community Shield que se disputará este domingo 10 de agosto en Wembley.

Pronósticos: Crystal Palace vs Liverpool





Más de 2.5 goles – 1.70 vía Te Apuesto

– 1.70 vía Te Apuesto Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.88 vía Te Apuesto

– 1.88 vía Te Apuesto Gol de Mohamed Salah en cualquier momento – 1.91 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace y Liverpool definen el primer torneo de la temporada en Inglaterra cuando se enfrenten en la Community Shield. Los Reds llegan como favoritos e intentarán mostrar la mejor versión ante sus rivales que sueñan con dar la sorpresa.

Cabe mencionar que Crystal Palace llega como campeón de la FA Cup tras vencer al Manchester City en la final, mientras que el Liverpool se consagró en la Premier League al vivir una gran campaña en el inicio de una nueva era bajo el mando de Arne Slot.

Crystal Palace llega a este duelo luego de disputar seis amistosos de pretemporada. El balance de los dirigidos por Oliver Glasner fue de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Las Águilas cayeron en su última presentación frente al Augsburgo (1-0).

Por su parte, Liverpool ganó cuatro de sus cinco encuentros de pretemporada y tiene tres triunfos consecutivos. Los de Arne Slot vencieron en duelo más reciente al Athletic Club de Bilbao (3-2). Además, los Reds también superaron a Preston (1-3) y Yokohama (1-3), pero perdieron con Milan (2-4).

Un aspecto a tomar en consideración es que el último duelo entre ambos terminó con un empate (1-1), pero Liverpool derrotó al Crystal Palace en dos de sus cuatro enfrentamientos más recientes.

Más de 2.5 goles

Por los resultados de estos equipos en la pretemporada, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes disputados por Crystal Palace en el verano europeo.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Arne Slot.

Apuesta 1: Crystal Palace vs Liverpool: Más de 2.5 goles – 1.70 vía Te Apuesto

Goles del Liverpool

Ante las características del partido, y la capacidad ofensiva del Liverpool, es probable que los reds anoten más de 1.5 goles. Esto se dio en nueve de sus anteriores diez presentaciones, donde se incluyen sus cinco encuentros de pretemporada.

Asimismo, Crystal Palace recibió más de 1.5 goles en una de sus dos derrotas en la pretemporada (4-3 vs Mainz).

Apuesta 2:Crystal Palace vs Liverpool: Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.88 vía Te Apuesto

Olfato goleador

El ariete, Mohamed Salah, viene de anotar un gol en el último partido de pretemporada del Liverpool, por lo que no extrañaría que marque en cualquier momento. Cabe mencionar que el egipcio fue el autor de la diana de los Reds en el anterior duelo ante Crystal Palace.

Además, Salah terminó la temporada pasada con 34 goles entre la Premier League, EFL Cup y la Champions League.

Apuesta 3: Crystal Palace vs Liverpool: Gol de Mohamed Salah en cualquier momento – 1.91 vía Te Apuesto

Cuotas: Crystal Palace vs Liverpool

Resultado Cuotas Crystal Palace 5.48 Empate 3.94 Liverpool 1.63

Crystal Palace vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 617 ocasiones. El balance es de 15 victorias para Crystal Palace, 15 empates y 37 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: