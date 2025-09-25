Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Crystal Palace vs Liverpool, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Selhurst Park.

Pronósticos: Crystal Palace vs Liverpool





Ambos equipos marcan – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Liverpool más de 1.5 goles – 1.85 vía Stake

Análisis de apuestas Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace se verá las caras con el líder Liverpool en un compromiso de la sexta jornada de la Premier League. Será un duelo de invictos entre un cuadro local que ha mostrado una gran imagen y los Reds que tienen un arranque perfecto con 5/5 en el campeonato.

Los dirigidos por Oliver Glasner vienen de vencer en la fecha pasada al West Ham (1-2) y se ubican en la quinta posición con nueve puntos. Tienen récord de dos triunfos y tres empates y cabe mencionar que, en su anterior duelo en casa, igualaron sin goles con Sunderland.

Por su parte, Liverpool derrotó al Everton (2-1) en el derbi del pasado fin de semana y venció al Southampton (2-1) en la EFL Cup. Hay que tomar en cuenta que los dirigidos por Arne Slot buscarán revancha tras perder en penales con Crystal Palace en la Community Shield.

Ante el momento que viven ambos equipos, se espera un encuentro luchado, parejo y con más de 2.5 goles. Por la calidad de su plantilla, Liverpool llega como el equipo favorito.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros del Crystal Palace, así como en el enfrentamiento con Liverpool en la Community Shield.

Además, ambos equipos anotaron en los anteriores tres compromisos del Liverpool entre todas las competencias.

Apuesta 1: Crystal Palace vs Liverpool: Ambos equipos marcan – 1.65 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro duelos del Liverpool, mientras que en los otros dos se realizaron nueve tiros de esquina.

Asimismo, se cobraron más de 9.5 córners en los dos compromisos más recientes del Crystal Palace.

Apuesta 2:Crystal Palace vs Liverpool: Más de 9.5 córners – 1.65 vía Stake

Goles del Liverpool

Por el poderío ofensivo del Liverpool, y sus recientes actuaciones, es probable que los reds anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos ocho partidos de los vigentes campeones de la Premier League.

También esto se dio en dos de los anteriores cinco compromisos entre estos equipos.

Apuesta 3: Crystal Palace vs Liverpool: Liverpool más de 1.5 goles – 1.85 vía Stake

Cuotas: Crystal Palace vs Liverpool

Resultado Cuotas Crystal Palace 3.80 Empate 3.80 Liverpool 1.90

Crystal Palace vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 68 oportunidades. El balance es de 15 victorias del Crystal Palace, 15 empates y 37 triunfos de Liverpool. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: