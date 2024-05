¿Cuáles son las mejores casas de apuestas para apostar por Brasil en la Copa América 2024?

Ya puedes empezar a realizar tus jugadas para la Copa América 2024 en las mejores casas de apuestas de Perú. Debajo te dejamos una selección de los operadores con las mejores ofertas de bienvenida, para que aproveches mejor tus apuestas en este emocionante torneo. Recuerda revisar los términos y condiciones de cada bono.

¿Cómo llega Brasil a la Copa América 2024 y qué opciones hay para apostar?

Sus resultados más recientes fueron un empate 3 – 3 frente a España y una derrota 0 – 1 frente a Inglaterra por partidos amistosos internacionales. Si a lo anterior sumamos que marchan sextos en la eliminatoria sudamericana y que acumularon el increíble récord de tres derrotas consecutivas, podemos decir con dureza que las apuestas de Brasil en la Copa América 2024 conllevan algo de riesgo.

Sin embargo, precisamente por eso es que apostar por Brasil en la Copa América 2024 podría ser una buena idea. Las cuotas de la ‘canarinha’ son las mejores en mucho tiempo y pese a todo, seguimos hablando de uno de los equipos más fuertes del mundo. Se trata de una oportunidad que solo podría arrebatarle la poderosa Argentina de Messi y Colombia, que viene haciendo un papel muy decente.

Lo más interesante es que las cuotas Brasil Copa América 2024 casi doblan las del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aunque es cierto que marchan sextos en la eliminatoria, Dórival Junior va a tener a su disposición prácticamente lo mejor de su arsenal. Eso incluye a Vinicius Junior y al líder del equipo, Neymar Junior.

¿Será Brasil el campeón de la Copa América 2024?

En las apuestas de Brasil en la Copa América 2024 existe cierto escepticismo por el papel que los hombres de la selección carioca puedan llegar a hacer, las derrotas por eliminatorias y los errores defensivos revelados en el partido frente a España es algo que pesan en contra de las probabilidades de los brasileños. Incluso la prensa brasileña es reacia a declarar el favoritismo de su equipo.

Apostar por Brasil en la Copa América 2024 es una gran opción siempre. Aunque hay que ver si consiguen derrotar a Colombia en fase de grupos y posiblemente tendrán que verse con Uruguay en cuartos de final, ambos equipos son bestias negras de los brasileños en eliminatorias.

Actualmente la casa de apuestas bet365 ofrece una cuota de 3.25 si Brasil el campeón del torneo, colocándose en la segunda posición por detrás del equipo de Messi con 2.75. Lo persiguen un poco más lejos Uruguay con una cuota de 6 y México 12.00.

Ganador Cuota Argentina 2.75 Brasil 3.25 Uruguay 6.00 México 12.00 Colombia 13.00 Estados Unidos 13.00 Ecuador 17.00 Chile 29.00 Perú 51.00

Cuotas gracias a bet365, recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden cambiar en cualquier momento.

¿De qué grupo será el ganador de la Copa América 2024? Cuotas de Brasil

La organización del campeonato resultó en la creación de dos grupos especialmente competitivos. El grupo A lo lidera Argentina, acompañada por Perú, Chile y Canadá, mientras que Brasil encabeza el grupo D, seguido por Colombia, Paraguay y Costa Rica. Es común que, según las apuestas para la Copa América 2024, los favoritos salgan de estos grupos.

Los grupos B y C, compuestos principalmente por equipos de la CONCACAF, suelen recibir menos atención. No obstante, apostar por Brasil en esta Copa puede ser un movimiento astuto, especialmente considerando que el grupo C, que incluye a Uruguay como el cuarto favorito según las apuestas, ofrece cuotas atractivas.

Aunque Brasil enfrenta un grupo más desafiante que Argentina, y posiblemente un cruce con Uruguay, las apuestas por el grupo D son prometedoras, ya que contiene a dos de los tres equipos con más posibilidades, mejorando así las perspectivas de las apuestas para Brasil en el torneo. Veamos más en el siguiente cuadro:

Grupo Ganador Cuota Grupo A 2.40 Grupo B 6.00 Grupo C 5.00 Grupo D 2.40

Cuotas gracias a Betano, recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden cambiar en cualquier momento.

¿Será Brasil el ganador de su grupo?

La selección de Brasil antes de un partido amistoso frente a España (Fuente: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo)

Las cuotas para Brasil en la Copa América 2024 son ajustadas, y se espera un enfrentamiento intenso con Colombia por la primera posición del grupo. Los posibles escenarios incluyen una victoria definida por diferencia de goles o un empate en el último partido, así como un encuentro decisivo y físicamente exigente donde los colombianos tienen experiencia, recordando incidentes pasados como la lesión de Neymar Junior.

La situación para Paraguay y Costa Rica parece más complicada. Sin embargo, apostar por Brasil en la Copa América 2024 podría parecer tan obvio como lo fue apostar por Italia, Inglaterra o Uruguay en sus respectivos grupos durante la Copa del Mundo FIFA 2014. El equipo costarricense, a menudo subestimado, puede sorprender y ofrece cuotas altamente atractivas.

Brasil planea desplegar su mejor juego en el último partido contra Colombia y en el cruce de cuartos de final, posiblemente contra Uruguay. Por eso, asumir que Brasil querrá dominar su grupo y ganar cada partido es un riesgo que no se recomienda tomar.

Apuestas al grupo D Cuota Brasil 1.40 Colombia 3.75 Paraguay 13.00 Costa Rica 19.00

Cuotas gracias a bet365, recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden cambiar en cualquier momento.

Cuotas de Brasil sobre si clasificará (o no) a la fase eliminatoria

Excepto por la Copa América de 2016, Brasil raramente ha sido eliminado en la fase de grupos en tiempos recientes. No hay razones sólidas para pensar que este patrón cambie ahora. Debido a esto, y siendo el pentacampeón mundial, las cuotas para la Copa América 2024 sugieren que el equipo de Neymar Junior, como mínimo, alcanzará los cuartos de final.

Probablemente sigue siendo una buena idea apostar por Brasil, al menos en las etapas iniciales del torneo. Bajo la dirección de Dórival Junior, el equipo tiene mucho que demostrar y seguramente aspirará a llegar a las semifinales de la Copa América para afirmar su continua relevancia en la CONMEBOL y esto se ve reflejado en la siguiente cuota sobre si clasificará Brasil:

Clasifica Brasil Cuota Sí 1.03 No 10.00

Cuotas gracias a Betano, recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden cambiar en cualquier momento.

¿Llegará Brasil a la final de la Copa América 2024?

No es descabellado pensar que Brasil podría llegar a la final de la Copa América 2024. Aunque el camino no será tan sencillo como el de la selección argentina de Messi, que es el gran favorito del torneo y cuenta con el respaldo fuerte de la prensa internacional. Para los seguidores del equipo dirigido por Dórival Junior, es claro que, aunque Brasil tiene el potencial de ganar el torneo sin perder un solo partido, también existe la posibilidad de que queden eliminados en la primera ronda.

Es bien sabido que el torneo parece estar diseñado para culminar en una final épica entre Brasil y Argentina. Sin embargo, apostar por Brasil para llegar a esa instancia final es considerablemente más arriesgado, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento casi perfecto del equipo de Scaloni y las debilidades defensivas de Brasil bajo presión.

Sí Brasil llega a la semifinal paga una cuota de 1.18 veces tu apuesta vía Betano

¿Será Brasil finalista de la Copa América y ante qué rival?

Las apuestas para Brasil en la Copa América 2024 sugieren tres posibles escenarios para la final, siendo el enfrentamiento contra Argentina el más esperado, ya que el diseño del torneo evita que ambos equipos se enfrenten en las etapas preliminares. Aunque Brasil y Colombia están en el mismo grupo, una final entre ellos sigue siendo una posibilidad, al igual que un enfrentamiento final contra Uruguay. En cualquiera de estos escenarios, apostar por Brasil parece una opción natural y prometedora en términos de beneficios.

Si Argentina y Brasil son finalistas, Betano paga 3.25 veces tu apuesta.

Si Brasil y México son finalistas, Betano paga 10.00 veces tu apuesta.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro apostar por Brasil en la Copa América 2024?

A la hora de apostar por Brasil en la Copa América 2024 lo primero en lo que debemos fijarnos es en haber elegido una de las casas de apuestas deportivas licenciadas por MINCETUR. Sólo así tendremos la garantía de que nuestra inversión es 100% segura.

¿Cuáles son las opciones para apostar por Brasil en la Copa América 2024?

Las mejores apuestas de Brasil Copa América 2024 las vamos a encontrar en los mercados más tradicionales. Es decir, durante la fase de grupo en el clásico 1X2, pero también en resultado exacto, lo cual tiene sentido considerando que Brasil no es la máquina de hacer goles de hace algunos años.

¿Dónde puedo apostar por Brasil en la Copa América 2024?

Actualmente puedes encontrar cuotas para Brasil en Betano, bet365, Betsson, 1xbet, Solbet entre otros.