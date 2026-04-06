Universitario visita al Deportes Tolima en un duelo correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los locales tienen siete partidos sin perder, pero los tricampeones peruanos intentarán arrancar de gran forma el torneo

Pronósticos: Deportes Tolima vs Universitario









Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.55 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

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Puntos claves para el partido Deportes Tolima vs Universitario





Deportes Tolima viene de superar al Deportivo Táchira y O’Higgins en las fases previas.

Anotaron ambos equipos en los últimos cuatro partidos del Tolima.

Los colombianos tienen seis partidos sin perder en casa.

Universitario ganó dos de sus tres partidos más recientes.

La U llega con cinco duelos al hilo sin ganar como visitante.

Análisis y estado de forma: Deportes Tolima vs Universitario





Universitario comienza su camino en la Copa Libertadores visitando al complicado Deportes Tolima en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B. Ambos clubes son candidatos a la clasificación, por lo que se trata de un duelo clave.

La U llega con tres partidos consecutivos sin perder y una sola derrota en la temporada. Los cremas vencieron el fin de semana a Alianza Lima (1-0) en el clásico, mientras que en el anterior compromiso fuera de casa igualaron sin goles con Comerciantes Unidos.

Cabe mencionar que Universitario no ha mostrado una buena versión fuera de casa porque tiene tres empates y una derrota en la temporada. Esa racha la intentará romper en este estreno en la Copa Libertadores.

Por su parte, Deportes Tolima solo tiene cuatro derrotas en la temporada y seis partidos sin perder en casa, donde destacan cinco triunfos. El equipo colombiano igualó el fin de semana con Santa Fe (2-2) y en el último compromiso en casa golearon a Águilas Doradas (4-1).

Además, en la fase anterior Tolima venció como local al O’Higgins con lo que selló su clasificación a la fase de grupos. Por el nivel de ambos equipos se espera un compromiso parejo, aunque el cuadro de Ibagué aparece como favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Gol en el primer tiempo





Se espera un partido abierto con un Tolima volcado, por lo que se espera un gol en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en los últimos ocho encuentros de los pijaos entre el torneo colombiano y la Libertadores.

De igual forma, esto se dio en dos de los cuatro partidos de Universitario fuera de casa en la temporada.

Apuesta 1: Deportes Tolima vs Universitario: Más de 0.5 goles en el primer tiempo - 1.55 vía Stake

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan





Por los últimos partidos del Deportes Tolima es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro partidos del equipo dorado y oro. También, esto se dio en cuatro de los últimos cinco partidos de los cremas.

Apuesta 2: Deportes Tolima vs Universitario: Empate en el primer tiempo – 1.99 vía Stake

Comparativa de cuotas: Deportes Tolima vs Universitario





Resultado Cuotas Deportes Tolima 2.25 Empate 2.75 Universitario 4.00

Alineaciones probables Deportes Tolima vs Universitario



