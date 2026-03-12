Deportivo Garcilaso se medirá a Alianza Lima en un interesante partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 14 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En los mercados de apuestas los blanquiazules son favoritos.

Pronósticos: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Ambos equipos anotan – 1.90 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.72 vía Betano

Puntos claves para el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima





Deportivo Garcilaso no anotó en tres de sus últimos cuatro partidos.

Anotaron ambos equipos en tres de los anteriores cuatro encuentros entre ambos.

Alianza Lima llega con tres victorias consecutivas.

Marcaron ambos equipos en tres presentaciones de los blanquiazules.

Alianza Lima derrotó al Garci la temporada pasada en este escenario (0-1).

Análisis y estado de forma: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Deportivo Garcilaso recibe la visita de Alianza Lima en partido de la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales necesitan sumar para alejarse de los últimos lugares, mientras que los blanquiazules defienden el liderato.

El Garci llega con cuatro derrotas consecutivas entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, lo cual derivó en el despido de su entrenador Hernán Lisi. Se encuentran en la decimoquinta casilla con 5 puntos.

Por su parte, Alianza Lima vive un gran comienzo de temporada. Los dirigidos por Pablo Guede vienen de vencer a Melgar (3-1). Los blanquiazules son los líderes del Torneo Apertura con 16 puntos, dos más que Los Chankas.

Cabe mencionar que Alianza Lima ganó cuatro de los cinco duelos más recientes con Deportivo Garcilaso, aunque El Garci ganó el último enfrentamiento (3-4). En esta ocasión, los visitantes aparecen como favoritos por su buen momento.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan

Ambos equipos marcaron en dos de los últimos tres compromisos del Deportivo Garcilaso en casa. Por ese motivo, no extrañaría que la historia se repita. Además, este pronóstico se cumplió en la presentación de Alianza Lima el pasado fin de semana.

De igual manera, las dos escuadras anotaron en tres de los pasados cuatro duelos entre ambos.

Apuesta 1: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima: Ambos equipos anotan - 1.90 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos como local del Deportivo Garcilaso, así como en dos de las anteriores tres presentaciones de los dirigidos por Pablo Guede.

Asimismo, se superó esa cifra en el encuentro entre ambos de la temporada pasada en este escenario.

Apuesta 2: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima: Más de 8.5 córners - 1.72 vía Betano

Comparativa de cuotas Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Deportivo Garcilaso 3.50 Empate 3.15 Alianza Lima 2.18

Alineaciones probables Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Deportivo Garcilaso: Zubczuk, Salazar, Gómez, Benincasa, Núñez; Ramos, González; Arancibia, Da Silva, Sandoval y Graneros.

Alianza Lima: Duarte; Huaman, Antoni, Garcés, Advíncula; Vélez, Pavez, Gaibor, Cantero, Quevedo y Guerrero.