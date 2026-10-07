Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto cusqueño buscará aprovechar su localía en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para consolidarse en la cima, pero el equipo visitante llega en buena racha y quiere mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El Garci viene de golear a Universitario (4-0) y ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Sport Huancayo, por su parte, derrotó a UTC (3-2) en su presentación más reciente y llega con cuatro triunfos consecutivos.

Pronósticos de Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Más de 2.5 goles — 1.86 vía 1xbet

Deportivo Garcilaso anota más de 1.5 goles – 1.95 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Se marcaron más de 3.5 goles en tres de las cuatro victorias más recientes del Deportivo Garcilaso.

Anotaron ambos equipos en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de Sport Huancayo.

El Garci tiene 13 duelos sin perder frente a su afición.

tiene 13 duelos sin perder frente a su afición. Los líderes llegan con seis victorias al hilo en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

Análisis y estado de forma: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso defiende su liderato cuando se vea las caras con Sport Huancayo en compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un duelo entre dos equipos que llegan en gran momento y quieren seguir sumando.

Los líderes vienen de golear a Universitario (4-0), con lo que lograron recuperarse de su derrota frente a Sport Boys (1-0). Los dirigidos por Lissandro Greppo se ubican en la cima de la clasificación con 22 puntos, solo dos por encima del cuadro crema.

Es importante destacar que el Garci tiene seis victorias consecutivas en casa tomando en consideración Liga 1 y Copa de la Liga. Además, en los últimos tres compromisos frente a su afición, se anotaron más de 3.5 goles.

Por su lado, Sport Huancayo también atraviesa un buen momento. Los dirigidos por Richard Pellejero ganaron sus cuatro encuentros más recientes. En su última presentación se lograron imponer sobre UTC Cajamarca (3-2).

Por jugar en casa, y el buen momento del plantel, no hay duda que Deportivo Garcilaso aparece como el claro favorito, aunque se espera un duelo parejo. Cabe mencionar que el duelo más reciente entre ambos en este escenario culminó igualado (1-1).

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

Garcilaso marcó 13 goles en sus últimos cinco partidos, mientras que Huancayo anotó nueve en el mismo período, por lo que el compromiso podría culminar con más de 2.5 goles. También es importante mencionar que ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

De igual manera, el pronóstico se dio en los tres de los cinco compromisos más recientes del Deportivo Garcilaso. Esos tres duelos se disputaron en este escenario. Además, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los últimos cinco partidos de Sport Huancayo.

Apuesta de valor: goles de Garcilaso

Por el poderío ofensivo de los líderes, y el fútbol que muestra en Cusco, es probable que anoten más de 1.5 goles . Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis partidos en casa, así como en su triunfo más reciente ante Sport Huancayo.

Además, los visitantes recibieron más de 1.5 goles en su anterior compromiso y en sus últimas tres derrotas.

Cuotas: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Alineaciones probables: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo