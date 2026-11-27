Los pronósticos de Deportivo vs Barcelona apuntan a un claro dominio visitante. Analizamos los datos de este enfrentamiento para identificar el valor real en las apuestas La Liga.

El partido correspondiente a la Jornada 14 se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Municipal de Riazor. Con las cuotas de Deportivo vs Barcelona consolidadas en el mercado, evaluamos las estadísticas para optimizar las posiciones en este duelo.

Pronósticos de Deportivo vs Barcelona

Resultado del partido: Barcelona – 1.22 vía 1xbet

Barcelona gana y ambos equipos anotan: Sí – 2.05 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Deportivo vs Barcelona

Deportivo marcó en cinco de sus seis partidos como local, sumando ocho goles en Riazor.

Barcelona registra un récord perfecto como visitante con seis victorias y 24 goles a favor.

En ocho de los 13 encuentros del Barcelona en la competición, el equipo ganó y ambos clubes marcaron.

Raphinha es el máximo goleador del torneo con 15 tantos en 13 jornadas.

Análisis y estado de forma: Deportivo vs Barcelona

Deportivo llega a este encuentro en la duodécima posición con 15 puntos, manteniendo un margen estrecho sobre la zona de descenso. Su rendimiento como local, donde han sumado nueve puntos, se vio frenado tras la reciente derrota por 3-1 ante Alavés. El equipo registra 14.59 Goles Esperados (xG) a favor en la temporada, evidenciando limitaciones ofensivas que complicarán su planteamiento táctico ante el líder de la competición.

Barcelona encabeza la clasificación con 36 puntos y encadena cinco victorias consecutivas. Su rendimiento ofensivo es superlativo, promediando 3.92 goles por partido y liderando la métrica de Goles Esperados con 3.30 xG por encuentro. A pesar de esta eficacia en ataque, la estructura defensiva adelantada concede espacios en transiciones rápidas, resultando en solo dos porterías imbatidas en sus últimos 14 compromisos oficiales.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: Barcelona

Apuesta de valor: Barcelona gana y ambos equipos sí anotan

Comparativa de cuotas: Deportivo vs Barcelona

Alineaciones probables: Deportivo vs Barcelona