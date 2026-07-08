Presentamos los pronósticos España vs Bélgica para un duelo clave. Ambas selecciones se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que definirá a uno de los semifinalistas.

El encuentro se disputará el 10 de julio en el SoFi Stadium. El análisis se centra en el contraste de estilos: la sólida defensa española contra el potente ataque belga, una dinámica que define las principales oportunidades en los mercados de apuestas.

Pronósticos del España vs Bélgica

España se clasifica – 1.29 vía Stake

España Hándicap Asiático -1.00 – 2.05 vía Stake

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Puntos clave para el partido España vs Bélgica

España es el primer equipo en la historia del torneo en mantener su portería a cero en seis partidos consecutivos.

El equipo español solo ha permitido 1.49 Goles Esperados en Contra (xGA) en cinco partidos, el total más bajo de la competición.

Bélgica ha marcado 13 goles en cinco partidos, pero su planteamiento ofensivo ha expuesto debilidades, concediendo cinco goles de 6.16 xGA.

España domina el historial reciente contra Bélgica, con cuatro victorias en sus últimos cinco enfrentamientos y un balance de goles de 12-2.

Análisis y estado de forma: España vs Bélgica

España llega a esta fase tras una campaña impecable en defensa, sin haber concedido un solo gol. Su modelo de juego, basado en la posesión y el control, les permitió superar a Portugal en octavos de final. El equipo de Luis de la Fuente ha demostrado una consistencia táctica que justifica su favoritismo en las cuotas España vs Bélgica.

Por su parte, Bélgica ha sido uno de los equipos más ofensivos del certamen, superando a Estados Unidos con un contundente 4-1 en la ronda anterior. Su principal fortaleza reside en la intensidad y el volumen de ataque, promediando 23 remates por partido. Sin embargo, esta vocación ofensiva ha generado desequilibrios defensivos que un rival como España podría explotar.

Nuestra apuesta segura: España se clasifica

El mercado de clasificación ofrece una opción de menor riesgo. La solidez defensiva de España es un factor determinante; ser el primer equipo en la historia del torneo en lograr seis vallas invictas consecutivas es un dato estadístico de gran peso. Superaron una prueba exigente contra Portugal, demostrando su capacidad para gestionar partidos de alta presión. Su superioridad táctica y su estado de forma actual respaldan la alta probabilidad de su avance a semifinales.

Apuesta de valor: España Hándicap Asiático -1.00

Para quienes buscan un retorno mayor, el hándicap asiático -1.00 a favor de España presenta valor. Esta apuesta requiere que España gane por al menos dos goles de diferencia para obtener el beneficio completo. La justificación se encuentra en su extraordinaria defensa, que ha permitido un promedio de solo 0.30 xGA por partido. Si logran anular el ataque belga, la calidad de sus atacantes debería ser suficiente para asegurar una victoria por un margen que cubra el hándicap, convirtiéndola en una de las apuestas de mayor potencial para el torneo.

Comparativa de cuotas España vs Bélgica

Alineaciones probables España vs Bélgica