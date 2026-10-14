Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en una eliminatoria exigente, mientras que el equipo brasileño intentará conseguir un resultado favorable antes de definir la serie en el Maracaná.

El Pincha llega después de empatar 2-2 ante Central Córdoba en el torneo argentino, mientras que Flamengo viene de imponerse por 1-0 a Fluminense y atraviesa un buen momento competitivo. Sin embargo, el equipo dirigido por Leonardo Jardim tendrá bajas importantes, entre ellas Giorgian De Arrascaeta, Danilo y Jorginho.

Para este compromiso, nuestros pronósticos se centran en un partido con pocos goles y en la posibilidad de que al menos uno de los dos equipos se quede sin marcar.

Pronósticos para Estudiantes vs. Flamengo

Menos de 2.5 goles — cuota 1.53 vía 1xbet

Ambos equipos marcan: no — cuota 1.68 vía 1xbet

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Puntos claves de Estudiantes vs. Flamengo

No anotaron ambos equipos en dos de los anteriores tres encuentros de Estudiantes.

Tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos terminaron con menos de 2.5 goles.

Flamengo llega después de vencer 1-0 a Fluminense en el Campeonato Brasileño.

De Arrascaeta, Danilo y Jorginho son bajas importantes para el conjunto brasileño.

Estudiantes tendrá que reorganizar su defensa por las suspensiones de González Pírez y Tomás Palacios.

Los argentinos tienen una sola victoria en sus cinco duelos más recientes.

Análisis y estado de forma: Estudiantes vs. Flamengo

Estudiantes alcanzó las semifinales después de superar a Corinthians en los cuartos de final. El equipo argentino empató 1-1 en el encuentro de ida y consiguió una victoria por 1-0 en Brasil para avanzar de ronda.

En sus compromisos más recientes del torneo local, igualó 2-2 frente a Central Córdoba y anteriormente goleó 3-0 a Gimnasia de Mendoza. Estos resultados reflejan que el equipo tiene capacidad para producir ocasiones, aunque deberá mejorar su consistencia para competir contra un rival con la jerarquía de Flamengo.

Por su lado, Flamengo llega con confianza después de vencer 1-0 a Fluminense en el Campeonato Brasileño. El conjunto carioca mantuvo un nivel competitivo elevado y terminó la fase de grupos de la Libertadores invicto, con cinco victorias y un empate.

No obstante, Leonardo Jardim tendrá que resolver varias ausencias para el encuentro en Argentina. De Arrascaeta y Danilo están fuera por lesión, mientras que Jorginho cumplirá una suspensión. Ayrton Lucas y Evertton Araújo tampoco viajaron para el compromiso, de acuerdo con los reportes previos al partido.

A pesar de estas dificultades, el cuadro brasileño cuenta con experiencia en eliminatorias continentales y buscará mantener su solidez para llegar al partido de vuelta con opciones claras de clasificación. El Fla aparece como el claro favorito en este duelo.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

Esperamos un encuentro cerrado, en el que la tensión propia de una semifinal pueda influir en el planteamiento de ambos equipos. Estudiantes intentará imponer condiciones ante su afición, pero tendrá que encontrar el equilibrio entre atacar y evitar que Flamengo aproveche los espacios.

El conjunto brasileño mostró solidez durante la competición continental y llega con una defensa que concede pocas oportunidades. En la fase de grupos, Flamengo terminó invicto, con cinco victorias, un empate y solo dos goles recibidos en seis partidos.

Las ausencias ofensivas y de creación también pueden influir en su funcionamiento. Sin De Arrascaeta, Flamengo pierde a uno de sus principales generadores de juego, mientras que la suspensión de Jorginho obliga a reorganizar el mediocampo.

La apuesta será ganadora si el partido termina con dos goles o menos. Marcadores como 0-0, 1-0, 0-1 o 1-1 cumplirían la condición.

Apuesta de valor: ambos equipos no marcan

Esta selección busca que al menos uno de los dos equipos termine el partido sin anotar. Es una alternativa coherente con la expectativa de un duelo equilibrado, en el que los detalles defensivos pueden ser determinantes.

Flamengo llega con buenos números en la Libertadores y ha demostrado capacidad para controlar los partidos desde el orden defensivo. Además, la ausencia de De Arrascaeta puede reducir algunas de sus variantes para generar ocasiones, aunque conserva atacantes peligrosos como Pedro y Samuel Lino.

Estudiantes, por su parte, tendrá que reorganizar su defensa debido a las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios. Marcos Rojo aparece como una de las alternativas para ocupar el centro de la zaga, en un encuentro en el que el equipo local deberá cuidar especialmente las transiciones ofensivas de su rival.

La apuesta se cumple con resultados como 0-0, 1-0, 0-1 o 2-0. Si ambos equipos anotan, será perdedora. Aunque guarda relación con el pronóstico de menos de 2.5 goles, no es el mismo mercado: un 2-1, por ejemplo, haría perder esta selección y también la apuesta de menos de 2.5 goles.

Comparativa de cuotas de Estudiantes vs. Flamengo

Alineaciones probables: Estudiantes vs. Flamengo