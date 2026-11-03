Para los pronósticos de Fenerbahce vs Liverpool, el análisis de mercado indica un claro dominio del equipo visitante. El encuentro se disputará en el estadio Sukru Saracoglu.

Este partido corresponde a la jornada 4 de la Champions League y está programado para el miércoles 4 de noviembre. Las apuestas Champions League sugieren que el equipo local enfrenta un reto estadístico mayúsculo.

Pronósticos de Fenerbahce vs Liverpool

Victoria de Liverpool – 1.53 vía 1xbet

Victoria de Liverpool y más de 2 goles – 1.90 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Fenerbahce vs Liverpool

Fenerbahce registra una sola victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, acumulando tres derrotas y un empate.

Liverpool presenta un sobrecumplimiento en sus métricas ofensivas, anotando 12 goles con un registro de 7.23 Goles Esperados (xG).

Fenerbahce sufrió una derrota de 6-0 como visitante ante Aston Villa en su último enfrentamiento contra un equipo inglés.

Análisis y estado de forma: Fenerbahce vs Liverpool

Fenerbahce atraviesa un ciclo de resultados negativos, sumando apenas dos puntos en tres jornadas europeas. Tras perder 2-1 ante Göztepe en el torneo local, el equipo evidencia vulnerabilidades defensivas significativas que complican sus aspiraciones de clasificación.

Liverpool llega con un rendimiento perfecto en la competición continental, sumando tres victorias consecutivas y 12 goles a favor. Aunque recientemente perdieron 1-0 ante Arsenal en su liga local, la solidez mostrada como visitantes justifica su posición en las cuotas de Fenerbahce vs Liverpool.

Nuestra apuesta segura: victoria de Liverpool

El rendimiento de Liverpool como visitante ofrece garantías sólidas. El equipo acumula cinco partidos invicto fuera de casa, mientras que el conjunto local presenta un nivel deficiente. La diferencia de calidad y el registro inmaculado en Europa respaldan el favoritismo en el mercado 1×2.

Apuesta de valor: victoria de Liverpool y más de 2 goles

Liverpool capitaliza eficientemente sus Goles Esperados (xG), siendo uno de los ataques más productivos. Fenerbahce posee la tercera defensa más frágil de la competición. La combinación de la efectividad visitante y la debilidad del equipo local genera una cuota de valor para este escenario, el cual se cumplió en todos los partidos europeos previos de Liverpool.

Comparativa de cuotas: Fenerbahce vs Liverpool

Alineaciones probables: Fenerbahce vs Liverpool