Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Flamengo vs Internacional, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Maracaná.

Pronósticos: Flamengo vs Internacional





Ambos equipos marcan – 2.36 vía Te Apuesto

– 2.36 vía Te Apuesto Resultado Primera Mitad – Empate – 2.19 vía Te Apuesto

– 2.19 vía Te Apuesto Más de 9.5 córners – 1.95 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Flamengo vs Internacional

Flamengo se medirá a Internacional en un atractivo duelo brasileño correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los locales llegan en mejor momento e intentarán aprovechar el apoyo de su afición para tomar ventaja en la serie.

El Fla viene de superar al Mirassol (2-1) en el Brasileirao, mientras que en la Copa de Brasil avanzaron a cuartos de final tras eliminar al Atlético Mineiro en penales. Además, los de Filipe Luís se ubicaron en la segunda casilla del Grupo C con 11 puntos, los mismos que Liga Deportivo de Quito y en el Mundial de Clubes se despidieron en octavos de final.

Por su parte, Internacional cortó una racha de cuatro partidos sin ganar tras vencer el pasado fin de semana al Bragantino (1-3) en el Brasileirao. Asimismo, se debe señalar que los de Roger Machado terminaron en la primera posición del Grupo F con 11 unidades.

Cabe mencionar que el último duelo entre ambos terminó en empate (1-1). Además, culminaron igualados tres de los anteriores cuatro enfrentamientos entre Internacional y Flamengo. Para esta ocasión, se espera otro partido muy parejo por el nivel de los equipos, así como las características del torneo.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres partidos del Flamengo. Asimismo, esto se dio en las últimas tres presentaciones de los brasileños en el Mundial de Clubes.

De igual manera, ambos equipos anotaron en los seis compromisos más recientes de Internacional entre todos los torneos.

Apuesta 1: Flamengo vs Internacional: Ambos equipos marcan – 2.36 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

Es probable que el primer tiempo termine igualado al tratarse del primer encuentro de la serie y por las características de los duelos brasileños. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco compromisos entre ambos.

Asimismo, culminó empatada la primera parte en el último partido del Flamengo como local en la Copa Libertadores.

Apuesta 2:Flamengo vs Internacional: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.19 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones del Flamengo. También se superó esa cifra en dos de los tres encuentros del Fla en la fase de grupos de la competición.

Además, se cobraron más de 8.5 tiros de esquina en los tres duelos más recientes del Internacional.

Apuesta 3: Flamengo vs Internacional: Más de 9.5 córners – 1.95 vía Te Apuesto

Cuotas: Flamengo vs Internacional

Resultado Cuotas Flamengo 1.56 Empate 3.68 Internacional 6.82

Flamengo vs Internacional: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 56 entre ambos y el quinto en Copa Libertadores. El balance es de 19 triunfos de Flamengo, 15 empates y 22 victorias de Internacional. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: