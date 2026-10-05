Análisis y pronósticos para el Francia vs Bélgica. Este choque clave por la Nations League se perfila como un duelo táctico donde los locales buscan asegurar el liderato del grupo.

Francia recibe a Bélgica en el Stade de France este lunes 5 de octubre para la cuarta jornada del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League. El partido es fundamental para definir el primer lugar, y aquí te presentamos los datos clave y pronósticos para tus apuestas.

Pronósticos del Francia vs Bélgica

Francia Gana – 1.53 vía 1xbet

Menos de 3.5 goles – 1.66 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Francia vs Bélgica

Francia solo concedió 1.9 Goles Esperados en Contra (xGA) en sus tres primeros partidos de la Nations League, la cifra más baja de la competición.

Bélgica fue el único equipo que logró marcarle a España, campeona del mundo en 2026, durante dicho torneo.

Francia mantuvo su portería a cero en sus tres duelos competitivos más recientes contra Bélgica.

Desire Doué fue el jugador ofensivo más destacado de Francia en el partido de ida, con cinco remates y un disparo al travesaño.

Análisis y estado de forma: Francia vs Bélgica

Francia tiene la oportunidad de consolidar su liderato en el grupo. El equipo de Zinedine Zidane llega tras vencer 1-0 a Bélgica en el partido de ida, un resultado que les da ventaja en el enfrentamiento directo. En ese encuentro, a pesar del marcador ajustado, controlaron el juego con un 65% de posesión y generaron más Goles Esperados (1.22 xG) que su rival (0.69 xG). Antes de su último partido contra Italia, Francia había ganado 16 de sus últimos 20 encuentros, demostrando una consistencia notable.

Por su parte, Bélgica llega con la necesidad de mejorar su efectividad ofensiva. La derrota ante Francia fue apenas la segunda en sus últimos 21 partidos, lo que demuestra su solidez general. Sin embargo, en ese duelo solo lograron dos remates a portería de un total de 12 intentos. Para tener opciones en París, el equipo de Mark van Bommel deberá ser mucho más clínico de cara al gol y capitalizar las oportunidades que genere.

Nuestra apuesta segura: Francia Gana

La victoria de Francia se presenta como el mercado más fiable. El equipo posee un talento individual superior y demostró poder ganar incluso rotando su plantilla, como en el partido de ida. Su historial reciente es sólido, con 16 victorias en sus últimos 20 partidos antes del choque con Italia. Además, el historial directo favorece a los franceses, que han ganado los últimos seis partidos oficiales contra Bélgica, manteniendo un promedio de goles superior.

Apuesta de valor: menos de 3.5 goles

Este mercado ofrece un valor considerable dadas las características de ambos equipos. Francia, bajo la dirección de Zidane, mostró una gran solidez defensiva, concediendo muy pocas ocasiones claras. El partido de ida finalizó 1-0 y el total de Goles Esperados (xG) fue de solo 1.91, lo que sugiere que un marcador bajo no fue casualidad. Históricamente, cinco de los últimos seis enfrentamientos directos tuvieron tres goles o menos, con un promedio de 2.17 goles por partido.

Comparativa de cuotas: Francia vs Bélgica

Alineaciones probables: Francia vs Bélgica